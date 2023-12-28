SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

3600 ek gösterge son durum ne? 1. derece memura 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 2. torba yasada var mı? Kimleri kapsayacak?

2023 yılının ocak ayında, Türkiye'de kamu çalışanlarının ve emekli kamu personellerinin beklediği önemli bir gelişme yaşanmıştı. Torba yasa görüşmelerinin ilk aşamasında onaylanan 86 maddenin içerisinde, 3600 ek gösterge düzenlemesi de yer aldı. İlk görüşmeler sonucunda 42 madde onay alırken, gözler 2. görüşmelere çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne? 1. derece memura 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 14:08 Güncelleme 28 Aralık 2023, 14:08
3600 ek gösterge son durum ne? 1. derece memura 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 2. torba yasada var mı? Kimleri kapsayacak?

Türkiye'de 5,3 milyon kamu çalışanını doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi, 2023 yılının ocak ayında yürürlüğe girmiş ve birçok sektörü kapsayarak öğretmenler, sağlık çalışanları, din görevlileri ve polislerin ek göstergelerini 3600'e yükseltmişti. Şimdi gözler 1. derece memurların ek göstergelerine çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne? 2. torba yasada ek gösterge var mı? Kimleri kapsayacak? İşte merak edilenler...

BAKAN IŞIKHAN MÜJDEYİ VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 3000 olan bir memurdan emeklilikte daha yüksek maaş alabiliyor.

Memuriyette 30. yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşan yükseköğretim mezunu personeller 3600 ek göstergeden yararlanması durumunda maaşında ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

3600 ek göstergeyle hali hazırdaki ücretler göz önüne alındığında memurların maaşında yaklaşık 2 bin 250 artış olurken memur emekli ikramiyeleri ise 60 bin liraya yükselecek.

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin torba yasada yer alacağı ön görülüyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddelerinin görüşmeleri tamamlanmasının 2.torba yasa maddelerinin görüşülmesi ve teklifin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Malatya’da 4.6 büyüklüğünde deprem | Bir deprem de Marmaris’te
Kuzey Marmara Otoyolu’nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bor katkılı enjeksiyonla zeminin direnci artacak
SON DAKİKA