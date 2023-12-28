3600 ek gösterge son durum ne? 1. derece memura 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 2. torba yasada var mı? Kimleri kapsayacak?

Memuriyette 30. yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşan yükseköğretim mezunu personeller 3600 ek göstergeden yararlanması durumunda maaşında ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK
3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.
3600 ek göstergeyle hali hazırdaki ücretler göz önüne alındığında memurların maaşında yaklaşık 2 bin 250 artış olurken memur emekli ikramiyeleri ise 60 bin liraya yükselecek.
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin torba yasada yer alacağı ön görülüyor.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddelerinin görüşmeleri tamamlanmasının 2.torba yasa maddelerinin görüşülmesi ve teklifin yürürlüğe girmesi bekleniyor.