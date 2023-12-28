3600 ek gösterge son durum ne? 1. derece memura 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 2. torba yasada var mı? Kimleri kapsayacak?

Türkiye'de 5,3 milyon kamu çalışanını doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi, 2023 yılının ocak ayında yürürlüğe girmiş ve birçok sektörü kapsayarak öğretmenler, sağlık çalışanları, din görevlileri ve polislerin ek göstergelerini 3600'e yükseltmişti. Şimdi gözler 1. derece memurların ek göstergelerine çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne? 2. torba yasada ek gösterge var mı? Kimleri kapsayacak? İşte merak edilenler...

BAKAN IŞIKHAN MÜJDEYİ VERDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.