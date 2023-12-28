2024 yılında yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? A-B-C sınıfı ehliyet, yeşil-bordo pasaport fiyatlarına zam!

Son dakika gelişmesine göre; 2024 yılı itibarıyla değerli kağıtlardan alınan ücret tarifesi güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yeni fiyatları açıklandı. Peki 2024 yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?