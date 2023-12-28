Çalışan emekliye 5 bin TL | Resmi Gazete’de yayımlandı! Ödemeler ne zaman hesaplarda olacak?

Buna göre 4,7 milyon daha emekli 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödeme alacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu 'nda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile 120 milletvekilinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve teklif kabul edildi.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis süreci artık geride kalırken Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimat sonrası hummalı çalışma başladı. Düzenleme Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme ile ilgili SGK ödeme takvimi için harekete geçecek. A Haber ekranlarında son durumu değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ödeme tarihleriyle ilgili olarak yarından itibaren ödemelerin başlayabileceğini işaret etti.

Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.



Ödemeler, ilgili kanunun Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içerisinde emeklilerimizin banka hesaplarına… pic.twitter.com/eI0UOggY57 — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 27, 2023

BAKAN IŞIKHAN: HAYIRLI OLSUN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

DUL VE YETİMLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK

İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL,

Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL,

Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye ödemesi alıyor.