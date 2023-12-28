SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Çalışan emekliye 5 bin TL | Resmi Gazete'de yayımlandı! Ödemeler ne zaman hesaplarda olacak?

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edilmişti. Milyonları ilgilendiren teklif ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öte yandan emeklileri ilgilendiren bir başka konu daha var. Asgari ücretin belli olması ile Ocak zamları da gündeme oturdu. Zam oranlarını memurlarla birlikte öğrenecek SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayrıca refah payı müjdesine kilitlendi.Peki tahminlere göre zam oranı nasıl olacak? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak? Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 18:54 Güncelleme 28 Aralık 2023, 08:14
Çalışan emekliye 5 bin TL | Resmi Gazete’de yayımlandı! Ödemeler ne zaman hesaplarda olacak?

HABERİ
SESLİ DİNLE

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile 120 milletvekilinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve teklif kabul edildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 4,7 milyon daha emekli 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödeme alacak.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı!

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
Emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis süreci artık geride kalırken Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimat sonrası hummalı çalışma başladı. Düzenleme Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme ile ilgili SGK ödeme takvimi için harekete geçecek. A Haber ekranlarında son durumu değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ödeme tarihleriyle ilgili olarak yarından itibaren ödemelerin başlayabileceğini işaret etti.

BAKAN IŞIKHAN: HAYIRLI OLSUN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

DUL VE YETİMLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK
İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL,
Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL,
Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye ödemesi alıyor.

İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLER DE YARARLANACAK
5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE ÖDEMELER TAMAMLANDI
Çalışmayan emeklilere ödemeler 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı. Burada SSK'lılar tahsis numarasına göre 11-12-13 Kasım tarihinde emekli ikramiyesi ödemesi alırken, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri de 14 Kasım'da ödemesini hesaplarda gördü.

VERGİ BORÇLARINA KARŞILIK GAYRİMENKUL ALINMASI
Öte yandan Denizcilik ile ilgili cezalar arttırılacak. Sosyal içerik üreticileri, metin, görüntü, ses, video gelirleri gelir vergisinden müstesna olacak. Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028'e uzatılacak.

Teklifle, Yurt dışında verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon gibi bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançların tamamının, elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartı getirilerek, indirim oranı yüzde 50'den yüzde 80'e çıkarılıyor.
Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri oranları yüzde 40 artırma konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek.

KDV İSTİSNASI
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için gelir ve kurumlar vergisi açısından istisnanın uygulama süresi de 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 41'inci Maddesi kapsamındaki taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devir ve teslimine sağlanan KDV istisnası 31 Aralık 2028'e kadar uygulanacak.
Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarının, yeniden değerleme oranı ile güncellenmesine yönelik düzenleme yapılırken, ayrıca uygulamanın süresi 31 Aralık 2033 tarihine kadar uzatılacak.

Sürücüsünün tabiiyetine bakılmaksızın yabancı plakalı kara yolu taşıtları için birinci fıkra kapsamında uygulanacak idari para cezaları, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilerek tahsil edilecek. Cezalar tahsil edilmeden cezaya muhatap yabancı plakalı taşıtın ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek.

Teklifle, Petrol Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçları ile ödeme kaydedici cihaza gerçekleştirilen eylemler sebebiyle haklarında kesinleşmiş mahkumiyet bulunanlara lisans verilmeyecek.
Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığının bilgi ve veri toplama, risk analizi yapma yetkisine ilişkin hükme, Teşkilat Kanunu'nda yer verilecek.

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda devlet gelir uzmanlarının müdür olarak atanabilmelerine ilişkin hükümde düzenlemeye gidilirken, buna göre, devlet gelir uzmanlığına atandıktan sonra bu unvandan en az 5 yıl hizmeti bulunanlar sınava tabi tutulmadan müdür olarak atanabilecek.
Finansal sıkıntıda olan işletmelerin borçlarını yeniden yapılandırabilmelerine imkan sağlayan mevcut yasa hükmünün uygulama süresi, düzenlemenin yayımlanmasından itibaren iki yıl daha uzatılacak.

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin, SGK'ye ait ve Kuruma bağlı tahsil dairelerince takip edilen prim ve prime ilişkin diğer borçları ile kira ve ecrimisil borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına imkan sağlayan uygulamanın süresi, 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ
1 Ocak 2014 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Düzenleme, 31 Aralık 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
İhracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumların, kurumlar vergisinden muaf tutulması düzenlemesi kapsamında, katılım bankalarının ortağı olduğu ve katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun her türlü finansman için kefalet vermek amacıyla kurulan Katılım Finans Kefalet AŞ'nin, 1 Ocak 2024'ten itibaren elde edilen kazançlarına da kurumlar vergisi muafiyeti tanınacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu'na göre, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda, sorumlu sıfatıyla beyan edilen verginin ödenmesi şartıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılmasına imkan tanınıyor. Uygulama, kanunun Resmi Gazete'de yayımını izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girecek.

KDV iadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması hususunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 21'inci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü olacak; bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın 23'üncü günü akşamına kadar ödeyecek. Bu uygulamalar, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımını izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girecek.

Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler, sağlık tesislerine ilişkin projeler, eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeleri üstlenenler ile ihale edilmesi ile görevlendirilenlere yatırım döneminde proje kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarına ilişkin KDV istisnanın süresi 31 Aralık 2028'e uzatılıyor.

Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve füniküler ile bunların hatları, istasyonları, yolcu terminalleri ve durakları ve bu iş ve işlemlerle ilgili tesisler ile eklenti veya bütünleyici parçalarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları arasında yapılacak devir ve teslimlerine ilişkin KDV istisnasının süresi de 31 Aralık 2028'e uzatılıyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 41. maddesi kapsamındaki taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devir ve teslimine sağlanan KDV istisnası 31 Aralık 2028'e kadar uygulanacak.

ÖZELLEŞTİRME İHALESİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEK
Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun'da yapılan düzenlemeyle, özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin ihaleler elektronik ortamda yapılabilecek.

Elektronik ihale usulü ile yapılan ihalelere, elektronik ortamda istenen teminatı vermiş ve gerekli şartları yerine getirmiş olanlar katılabilecek. İhale şartnamesi, sözleşme taslağı ve tanıtım dokümanına elektronik ortamda erişim sağlanacak. İhale komisyonunca belirlenen ihale başlangıç değeri ile ihalenin her aşamasında verilecek tekliflerde asgari artırılabilecek miktar, ihaleye katılabilmek için son başvuru tarih ve saati, ihalenin süresi ve idarece belirlenecek diğer bilgilere ihale ilanında yer verilecek.

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı fiillerden soruşturma veya kovuşturma başlatılması durumunda, faaliyet belgeleri askıya alınacak.

Askıya alma süresince tesis veya iş yeri için başkaca bir belge düzenlenmeyecek. Eylemin, tüzel kişilerin organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte bu tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından tüzel kişinin yararına işlenmesi durumunda da askıya alma işlemi uygulanacak.

Bakanlıkça askıya alma işleminin kaldırılıp kaldırılmayacağı 6 ayda bir değerlendirilecek ancak kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi üzerine ya da mahkumiyet dışında bir hüküm veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde kesinleşmesi beklenmeksizin bakanlık tarafından askıya alma işlemi ortadan kaldırılacak. Bu hükümler 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kamu İhale Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından idareler adına yapılacak taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımları; saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması kaydıyla, bütün isteklilerin teklif verebildiği açık veya kapalı teklif usulü, isteklilere davet göndermek suretiyle açık veya kapalı teklif istenmesi yöntemiyle yapılan belli istekliler arasında ihale usulü veya davet edilen istekli ile fiyat müzakeresi yapılan pazarlık usulüne ilişkin satın alma yöntemleri ile yapılabilecek.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, belirlenen satın alma yöntemleri uygulanmak kaydıyla çerçeve anlaşmalar yapılabilecek.

MAHALLİ İDARELERİN KİRA SERTİFİKASI İHRACI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İZNİNE TABİ OLACAK
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, "Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi" başlığı altında, ihalesi yapılan ve yürürlük tarihinde devam eden yapım işlerine ilişkin Türk lirası cinsinden sözleşmelerde, sözleşmenin 1 Ocak 2024 tarihinden sonra 31 Aralık 2024'e kadar gerçekleştirilen kısımları için fiyat farkı formülünde yer alan B katsayısı 1'e kadar artırılarak hesaplanabilecek. Bu katsayı, Toplu Konut Kanunu kapsamındaki konut ve konutla birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde 1,15'e kadar artırılabilecek.

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak yayımlanan yurt içi üretici fiyatı genel endeksinde ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan uygulama ayına kadar gerçekleşen değişimin yüzde 15'ine kadar fiyat farkı hesaplanabilecek.

Sözleşmelerde 6 ayı geçmemek üzere idarece bu maddeye göre süre uzatımı verilebilecek.

Ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilebilecek işleri, ek fiyat farkı hesaplama yöntemlerini, uygulama dönemini, başvuru sürelerini, süre uzatımına bağlı olarak yapılacak işlemler ile ek fiyat farkı ve süre uzatımına dair diğer hususlar dahil uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri, düzenlemede belirlenen esas ve usuller de dikkate alınarak tespit etmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, mahalli idarelerin kira sertifikası ihraçları Hazine ve Maliye Bakanlığının iznine tabi olacak.

Yasayla TCDD'nin Hazine garantili kredilerinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan üstlenimlerden ve ikrazen kullandırılan kredilerinden doğan vadesi geçmiş anapara, faiz, masraf ve gecikme zammından oluşan Hazine alacaklarından kaynaklanan borçlarının, kurumun ödenmemiş sermayesine mahsubu sağlanıyor.

Motorlu araç ticareti yapanlar arasındaki sözleşmelerin noterde düzenlenmesine yönelik ikincil mevzuatta yer alan düzenlemeyi yargıda ihtilaf konusu olmaktan çıkarmak için Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, söz konusu düzenlemeye kanunda yer veriliyor.

KAMU ALACAĞI NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLARININ TEBLİGATLARINI YAPMA YETKİSİ
Kanuna göre, serbest bölgeye yapılan mal teslimleri, ihracat istisnası kapsamında olmayacak. Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarının, yeniden değerleme oranı ile güncellenmesine yönelik düzenleme yapılıyor. Ayrıca uygulamanın süresi 31 Aralık 2033 tarihine kadar uzatılacak.

Sürücüsünün tabiiyetine bakılmaksızın yabancı plakalı kara yolu taşıtları için birinci fıkra kapsamında uygulanacak idari para cezaları, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilerek tahsil edilecek. Cezalar tahsil edilmeden cezaya muhatap yabancı plakalı taşıtın ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek.

Petrol Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçları ile ödeme kaydedici cihaza gerçekleştirilen eylemler sebebiyle haklarında kesinleşmiş mahkumiyet bulunanlara lisans verilmeyecek.

Genel Kurulda kabul edilen yasayla Petrol Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Vergi Usul Kanunu'nda yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme ya da bu belgeleri kullanma suçları ile ödeme kaydedici cihaza gerçekleştirilen eylemlerin işlendiğinin Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesiyle durum Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) da iletiliyor. EPDK tarafından her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve yerel mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durduruluyor ve bu süre zarfında söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmiyor. Düzenlemeyle 29 Nisan 2021'den önce taşınmazını kiraya vermiş olup bu tarihten önce tahliye davası veya tahliye talebiyle başlatılan icra takibi olması kaydıyla, kiracılarının tahliye davası ve tahliye talebiyle devam eden icra takibi devam ederken rıza ile tesisi terk etmiş olmaları durumunda da maliklerin söz konusu fiillerden dolayı şüpheli, sanık veya hükümlü olmamaları ve EPDK'ye belli bir süre içerisinde başvurmaları halinde lisans verilebilecek.

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) bilgi ve veri toplama, risk analizi yapma yetkisine ilişkin hükme, Teşkilat Kanunu'nda yer verilecek.

Buna göre, Başkanlığın sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar nedeniyle vergi yükümlülükleriyle ilgili sürelerin uzatılmasına ilişkin yetki düzenlemesi yapılıyor. GİB dışındaki kamu kurumlarının kamu alacağı niteliğindeki alacaklarının tebligatlarını yapma yetkisi düzenleniyor.

Başkanlık vergiye gönüllü uyumu artırmak, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek ve tahsilatta etkinliği artırmak amacıyla mükellefiyet, vergilendirme ve vergiye uyum düzeyine ilişkin yapılacak çalışmalar için her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analizi Sistemi üzerinden risk analizi yapma ve vergiye gönüllü uyum düzeyini ölçme yetkisine sahip olacak.

ELEKTRONİK TEBLİGAT DÜZENLEMESİ
Vergi dairelerince işlem tesis edilmesi gereken işlere ait olan ve tebliği gereken belgeler, ilgili kurumları ile yapılan protokoller çerçevesinde muhataplarına Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak Başkanlık tarafından elektronik ortamda tebliğ edilebilecek. Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda devlet gelir uzmanlarının müdür olarak atanabilmelerine ilişkin hükümde düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, devlet gelir uzmanlığına atandıktan sonra bu ünvandan en az 5 yıl hizmeti bulunanlar sınava tabi tutulmadan müdür olarak atanabilecek.

Finansal sıkıntıda olan işletmelerin borçlarını yeniden yapılandırabilmelerine imkan sağlayan mevcut yasa hükmünün uygulama süresi, düzenlemenin yayımlanmasından itibaren iki yıl daha uzatılacak ve bu süreyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin, SGK'ye ait ve Kuruma bağlı tahsil dairelerince takip edilen prim ve prime ilişkin diğer borçları ile kira ve ecrimisil borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına imkan sağlayan uygulamanın süresi, 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor.

Öte yandan yeni asgari ücret 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girerken, memurlar ve emekliler de Ocak'ta maaşlarına yansıyacak zamlarını ayın 3'ünde öğrenecek.


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak veriler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammını, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik toplu sözleşme artışına ilave eklenecek enflasyon farkını ortaya koyacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri için ayrıca bir iyileştirme de gündemde bulunurken, bunun da aynı tarihte açıklanması bekleniyor. Ayrıca emeklilerden çalışma hayatına devam edenlerin gözü ikramiye tarihinde...



TAHMİNLER YAKIN
Orta Vadeli Program'da yüzde 65 olarak tahmin edilen 2023 yılı enflasyonu, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 65.39, Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'ne göre de yüzde 65.99 olarak bekleniyor.

Bu tahminler SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon zammının yüzde 37.76- 38.59, memurların ve memur emeklilerinin artışının da yüzde 49.46-50.35 aralığında çıkabileceğine işaret ediyor. Ocak'ta ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bir iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammına bir refah payının eklenmesi bekleniyor.



Burada refah payıyla birlikte zam oranının yüzde 50 seviyelerine çekilerek memur emeklileriyle eşitlenmesi üzerinde duruluyor. Kök aylıklara yansıyacak bu iyileştirmenin yanı sıra, en düşük emekli aylığı ödemesinin 7 bin 500 liradan 10 bin lira seviyesine yükseltilmesi de gündemde. Bu formül uygulanırsa, emeklilerin kök aylıklarına Ocak zammı yansıtılacak. Bu artış sonrasında ek ödeme dahil kök aylıkları 10 bin liranın altında kalanların ödemesi 10 bin liraya tamamlanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Çalışan emekliye 5 bin TL | Resmi Gazete’de yayımlandı! Ödemeler ne zaman hesaplarda olacak?
Şimdi hesap zamanı! CHP’li Özgür Karabat’ın isteği ile 254 habere sansür uygulayan hakim Fatih Kale hakkında soruşturma açıldı
Bor katkılı enjeksiyonla zeminin direnci artacak
SON DAKİKA