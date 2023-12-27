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Saat 06:00'dan itibaren hesaplarınızı kontrol edin! 28-29 Aralık'ta paralar bankanıza düşebilir! SSK, Bağ-Kur dahil listedekiler...

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Gözler 28 ve 29 Aralık 2023 tarihlerine çevrildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 18:58 Güncelleme 27 Aralık 2023, 18:58
Saat 06:00’dan itibaren hesaplarınızı kontrol edin! 28-29 Aralık’ta paralar bankanıza düşebilir! SSK, Bağ-Kur dahil listedekiler...

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu noktada ödeme takvimi merak edilirken flaş detaylar geldi. İşte gelişmeler...

MECLİS GENEL KURULU'NDAN GEÇTİ

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 28 Aralık ya da en geç 29 Aralık Cuma günü ödemelerin yapılacağını açıkladı. Resmi açıklama geldiği taktirde Takvim.com.tr'de olacak.

DUL VE YETİMLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK

İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL,
Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL,
Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye ödemesi alıyor.

İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLER DE YARARLANACAK

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE ÖDEMELER TAMAMLANDI

Çalışmayan emeklilere ödemeler 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı. Burada SSK'lılar tahsis numarasına göre 11-12-13 Kasım tarihinde emekli ikramiyesi ödemesi alırken, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri de 14 Kasım'da ödemesini hesaplarda gördü.

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