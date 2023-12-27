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THY Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı ve teslim tarihi! Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri ne zaman teslim edilecek? Kura günü ve fiyatları...

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri projesi hakkında gelişmeler yaşanıyor. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın iş birliği ile İstanbul'da 12 bin 500 adet konut yapılacak. Temel atma işlemlerinin başlamasıyla kura tarihi, ödeme planı ve teslim günü merakla araştırılmaya başlandı. Konutların sahiplerine teslim edileceği tarih açıklandı. Peki Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri ne zaman teslim edilecek? Kura çekimi ne zaman? İşte tüm detaylar.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 18:25 Güncelleme 27 Aralık 2023, 18:31
THY Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı ve teslim tarihi! Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri ne zaman teslim edilecek? Kura günü ve fiyatları...

THY Emlak Konut Arnavutköy kura tarihi, ödeme planı ve teslim tarihi gündemde sıkça araştırılıyor. Yenişehir Arnavutköy Projesi kapsamında 12 bin 500 adet 1+1, 2+1, 3+1 konut uygun fiyata satılacak. Yaklaşık 3 bin THY personeline kota ayrılırken, 3 bin konutun dışındakiler ise başvuru yapanlara kura ile teslim edilecek. Peki THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi kura ne zaman? Ödeme planı nasıl, ne zaman teslim edilecek?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

THY - Emlak Konut Arnavutköy konutları için çalışmalar sürüyor. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adedin teslim edileceğini söyledi. Ayrıca THY personeline kuraya ilişkin de açıklamalarda bulundu. Buna göre kendisi ya da eşinin İstanbul'da evi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan THY personellerine daireler verilecek.

Bolat açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

''Sabah, gelişimini yerinde gördüğüm Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığımız proje ilk müjdemdi. Birinci ve ikinci etap olarak yapımına başlanan yaklaşık 3 bin konut 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacak. Örnek daireler ise birkaç ay içinde hazır olacak. Videoda da görüleceği üzere çoğu binanın temeli kazılmış ve %60'ının temeli atılmış. Birkaç ay içinde birçoğunun tuğlaları örülmeye başlayacak. Ben de kabası biten bir binanın üst katına çıkarak hem tüm proje alanını gördüm hem de diğer etapların konumuyla ilgili bilgi aldım.

Malum projenin tamamı 12.500 konut civarında olacak. Kalan 9 etabın ihaleleri de yakın zamanda bitecek ve temel atma işlemine başlanacak. Kendisi veya eşi İstanbul'da ev sahibi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan 3 bin çalışanımızın ev sahibi olacağı projemiz hakkında sizi periyodik olarak bilgilendirmeye devam edeceğim. Özetle;

1- Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2

2- Toplam konut sayısı: 12.456 adet

3- İstanbul Havalimanı'na mesafe: 5,5 Km

4- 2024 Mart ayında örnek daireler görülmeye hazır olacak

5- İlk etap teslim tarihi: Mayıs-Haziran 2025

"Yenişehir Evleri, Arnavutköy" projesi gerçekten Türk Hava Yolları markasına yakışır nitelikte, yakın gelecekte İstanbul'un en gözde yerleşim yerlerinden biri olmaya aday. Şimdiden İstanbul'umuza ve tüm Türk Hava Yolları ailesine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.''

THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda hayata geçirilecek olan proje, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor.

Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.

ÖDEME PLANI

THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:

1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL

3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL

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