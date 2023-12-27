THY Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı ve teslim tarihi! Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri ne zaman teslim edilecek? Kura günü ve fiyatları...

Malum projenin tamamı 12.500 konut civarında olacak. Kalan 9 etabın ihaleleri de yakın zamanda bitecek ve temel atma işlemine başlanacak. Kendisi veya eşi İstanbul'da ev sahibi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan 3 bin çalışanımızın ev sahibi olacağı projemiz hakkında sizi periyodik olarak bilgilendirmeye devam edeceğim. Özetle;
1- Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2
2- Toplam konut sayısı: 12.456 adet
3- İstanbul Havalimanı'na mesafe: 5,5 Km
4- 2024 Mart ayında örnek daireler görülmeye hazır olacak
5- İlk etap teslim tarihi: Mayıs-Haziran 2025
"Yenişehir Evleri, Arnavutköy" projesi gerçekten Türk Hava Yolları markasına yakışır nitelikte, yakın gelecekte İstanbul'un en gözde yerleşim yerlerinden biri olmaya aday. Şimdiden İstanbul'umuza ve tüm Türk Hava Yolları ailesine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.''
THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda hayata geçirilecek olan proje, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor.
Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.
ÖDEME PLANI
THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:
1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL