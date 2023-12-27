THY Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı ve teslim tarihi! Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri ne zaman teslim edilecek? Kura günü ve fiyatları...

Malum projenin tamamı 12.500 konut civarında olacak. Kalan 9 etabın ihaleleri de yakın zamanda bitecek ve temel atma işlemine başlanacak. Kendisi veya eşi İstanbul'da ev sahibi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan 3 bin çalışanımızın ev sahibi olacağı projemiz hakkında sizi periyodik olarak bilgilendirmeye devam edeceğim. Özetle;

"Yenişehir Evleri, Arnavutköy" projesi gerçekten Türk Hava Yolları markasına yakışır nitelikte, yakın gelecekte İstanbul'un en gözde yerleşim yerlerinden biri olmaya aday. Şimdiden İstanbul'umuza ve tüm Türk Hava Yolları ailesine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.''

THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda hayata geçirilecek olan proje, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor.

Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.