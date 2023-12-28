Asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman ödenecek 2024? Asgari ücretliler zamlı maaşı hangi ay alacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Asgari ücret zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye genelinde milyonlarca çalışan ve işveren, 2024 yılı asgari ücret rakamını merak ederken, Ankara'dan gelen haberler büyük bir heyecan yarattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün Başkan Erdoğan'ı ziyaret edeceği ve 2024 asgari ücretin açıklanabileceği ifade edildi. Oranların belli olmasının ardından bu kez de yeni ücretlerin hesaplara ne zaman yatacağı gündem olacak. İşte, zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih...

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu. Yeni asgari ücret resmen belli oldu! Yeni asgari ücret 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu bağlamda pek çok kalemde ödeme miktarları değişecek. ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK? Zamlı asgari ücret 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.



Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Şubat tarihinden itibaren hesaplarında görebilecek.