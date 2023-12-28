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Asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman ödenecek 2024? Asgari ücretliler zamlı maaşı hangi ay alacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

2024 yılında, Türkiye'deki milyonlarca çalışan, zamlı asgari ücret için geri sayımın sona ermesini sabırsızlıkla bekliyordu. Yeni yılla birlikte, çalışanların zamlı maaşlarına kavuşacakları gün yaklaşıyor. Bu süreçte, çalışanların en çok merak ettiği soruların başında zamlı asgari ücretin ne zaman hesaplara yatacağı geliyor. 2024 yılında asgari ücretin hangi gün ödeneceği, işçilerin gündemindeki en önemli konulardan biri haline gelmiş durumda. Peki asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman ödenecek 2024? Asgari ücretliler zamlı maaşı hangi ay alacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 09:14 Güncelleme 28 Aralık 2023, 09:15
Asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman ödenecek 2024? Asgari ücretliler zamlı maaşı hangi ay alacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Asgari ücret zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye genelinde milyonlarca çalışan ve işveren, 2024 yılı asgari ücret rakamını merak ederken, Ankara'dan gelen haberler büyük bir heyecan yarattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün Başkan Erdoğan'ı ziyaret edeceği ve 2024 asgari ücretin açıklanabileceği ifade edildi. Oranların belli olmasının ardından bu kez de yeni ücretlerin hesaplara ne zaman yatacağı gündem olacak. İşte, zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih...

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.

Yeni asgari ücret resmen belli oldu!

Yeni asgari ücret 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu bağlamda pek çok kalemde ödeme miktarları değişecek.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Zamlı asgari ücret 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Şubat tarihinden itibaren hesaplarında görebilecek.

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammına ilişkin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan toplantı sona erdi. İşçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulunuyor. Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

"İşçi ve işveren taraflarının bildirdiği görüşler çerçevesinde belirlenen yeni miktarı asgari ücrete tabi olan çalışan ve ailelerini memnun edeceğini inanıyorum.

Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devlet tarafından verilen 500 lira destekle 11 bin 402 lira olmuştu. 700 lirası destek olmak üzere asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz."

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