KIDEM TAZMİNATI 2024 tavan- taban! Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? Yeni yılda kıdem tazminatı nasıl olacak? Hesaplama formülü...

Yeni yıla sayılı günler kala, birçok çalışanın merakla beklediği gelişmelerden biri olan asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı tavanı da belli olacak. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni asgari ücret, birçok ekonomik parametreyi etkileyecek ve özellikle asgari ücretle geçimini sağlayan çalışanlar için önemli bir belirleyici olacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primlerinin de yer aldığı farklı birçok kalemde tutarlar değişecek. Bu haberimizde 2024 yılı kıdem tazminatı hakkında bilgilere yer verdik. İşte son durum.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ OLDU 2024?
Asgari ücret tüm çalışanları 2 açıdan etkileyecek. Yeni asgari ücretle birlikte daha yüksek maaşla çalışanların ücretleri de yeniden düzenlenecek. Ayrıca tüm çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da yeni asgari ücretle artacak. Brüt ücretle anlaşanların eline geçecek net tutar yükselecek.
Yeni ücretle asgari ücretlilerin kıdem ve ihbar tazminatındaki artış da belli olacak. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 13 bin 414 liradan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 13 bin 312 lira veriliyor.
Asgari ücretlilerin mevcut ihbar tazminatı ise ödeme 2 haftalık ise 5 bin 273, 4 haftalıksa 10 bin 547, 6 haftalık ise 15 bin 820, 8 haftalık ise 21 bin 94 lira. Bu tutarlar değişecek. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en düşük kıdem tazminatı asgari ücret yüzde 40 artarsa 18 bin 637, yüzde 45 artarsa 19 bin 303, yüzde 50 artarsa 19 bin 969 liraya ulaşacak.