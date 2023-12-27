KIDEM TAZMİNATI 2024 tavan- taban! Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? Yeni yılda kıdem tazminatı nasıl olacak? Hesaplama formülü...

Yeni yıla sayılı günler kala, birçok çalışanın merakla beklediği gelişmelerden biri olan asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı tavan ı da belli olacak. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni asgari ücret, birçok ekonomik parametreyi etkileyecek ve özellikle asgari ücretle geçimini sağlayan çalışanlar için önemli bir belirleyici olacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primlerinin de yer aldığı farklı birçok kalemde tutarlar değişecek. Bu haberimizde 2024 yılı kıdem tazminatı hakkında bilgilere yer verdik. İşte son durum.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ OLDU 2024?

Asgari ücret tüm çalışanları 2 açıdan etkileyecek. Yeni asgari ücretle birlikte daha yüksek maaşla çalışanların ücretleri de yeniden düzenlenecek. Ayrıca tüm çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da yeni asgari ücretle artacak. Brüt ücretle anlaşanların eline geçecek net tutar yükselecek.

Yeni ücretle asgari ücretlilerin kıdem ve ihbar tazminatındaki artış da belli olacak. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 13 bin 414 liradan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 13 bin 312 lira veriliyor.