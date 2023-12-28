2024 ilave tediye ikramiyesi kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile ilave tediye ikramiyesine zam geldi mi? 4D’li taşeron işçi zamlı ikramiye ödeme takvimi 2024!

Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olarak belirlendi. Bu ay en düşük ödeme 3 bin 100 lira oldu. Brüt 15 bin lira maaş alan bir işçiye ise 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira ödendi. Kamu işçileri, 52 gün üzerinden en az brüt 17 bin 347, net 12 bin 401 lira ilave tediye ikramiyesi aldı.

İlave tediye, kadroya geçen taşeronlar için de geçerli bir ödeme şeklidir. Devlet memurları kanunu kapsamında bulunan bu ikramiye, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, kadroya geçen taşeron işçileri de ilave tediye ödemelerinden yararlanabilecekler.

İLAVE TEDİYE NEDİR? Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.