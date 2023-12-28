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2024 ilave tediye ikramiyesi kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile ilave tediye ikramiyesine zam geldi mi? 4D'li taşeron işçi zamlı ikramiye ödeme takvimi 2024!

2024 yılında, Türkiye'deki milyonlarca işçi, ilave tediye ödemelerinin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Yeni yılda işçilere yapılacak olan bu ödemeler, çalışanlar arasında büyük bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. İlave tediye ikramiyelerinin miktarlarına ilişkin yapılan zamlar, çalışanlar tarafından dikkatle takip ediliyor. İşçiler, 2024 yılında kendilerine ödenecek olan ilave tediye ikramiyelerinin miktarını öğrenmek için araştırmalara başladılar. Peki 2024 ilave tediye ikramiyesi kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile ilave tediye ikramiyesine zam geldi mi? 4D'li taşeron işçi zamlı ikramiye ödeme takvimi 2024!

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 09:05 Güncelleme 28 Aralık 2023, 09:10
2024 ilave tediye ikramiyesi kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile ilave tediye ikramiyesine zam geldi mi? 4D’li taşeron işçi zamlı ikramiye ödeme takvimi 2024!

Asgari ücret zammı gündemiyle beraber ilave tediye ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Yeni yılda ödemelerin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2024 ilave tediye ikramiyesi kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile ilave tediye ikramiyesine zam geldi mi? İşte merak edilenler...

Yeni asgari ücret resmen belli oldu!

2024 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Henüz zamlı ödemeler belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

2023 YILINDA NE KADAR ÖDEME YAPILDI?

Asgari ücretli işçiler ve kamu çalışanları, bu ay alacakları ilave tediye ödemeleri ile sevindirildi. Brüt 15 bin lira maaş alan bir işçiye 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira verildi. Kamu işçileri ise 52 gün üzerinden en az brüt 17 bin 347, net 12 bin 401 lira ikramiye aldı. İlave tediye ödemeleri, kadroya geçen taşeron işçileri için de geçerli olacak.

Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olarak belirlendi. Bu ay en düşük ödeme 3 bin 100 lira oldu. Brüt 15 bin lira maaş alan bir işçiye ise 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira ödendi. Kamu işçileri, 52 gün üzerinden en az brüt 17 bin 347, net 12 bin 401 lira ilave tediye ikramiyesi aldı.

İlave tediye, kadroya geçen taşeronlar için de geçerli bir ödeme şeklidir. Devlet memurları kanunu kapsamında bulunan bu ikramiye, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, kadroya geçen taşeron işçileri de ilave tediye ödemelerinden yararlanabilecekler.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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