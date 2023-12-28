2024 ilave tediye ikramiyesi kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile ilave tediye ikramiyesine zam geldi mi? 4D’li taşeron işçi zamlı ikramiye ödeme takvimi 2024!

Asgari ücret zammı gündemiyle beraber ilave tediye ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Yeni yılda ödemelerin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2024 ilave tediye ikramiyesi kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile ilave tediye ikramiyesine zam geldi mi? İşte merak edilenler...
2024 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
Henüz zamlı ödemeler belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
2023 YILINDA NE KADAR ÖDEME YAPILDI?
Asgari ücretli işçiler ve kamu çalışanları, bu ay alacakları ilave tediye ödemeleri ile sevindirildi. Brüt 15 bin lira maaş alan bir işçiye 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira verildi. Kamu işçileri ise 52 gün üzerinden en az brüt 17 bin 347, net 12 bin 401 lira ikramiye aldı. İlave tediye ödemeleri, kadroya geçen taşeron işçileri için de geçerli olacak.