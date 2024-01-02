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Asgari ücret zammı ile aylık yol (akbil) parası kaç TL oldu? 2024 yol ve yemek parası ne ücretleri ne kadar oldu?

Türkiye'de işverenler tarafından çalışanlara sağlanan sosyal haklar, her yıl yapılan değerlendirmeler doğrultusunda güncellenmektedir. 2023 yılı Temmuz ayında duyurulan yemek ve yol ücretlerine 2024 yılında yapılacak zam oranları belli oldu. İşverenler, çalışanlara daha iyi bir yaşam standardı sunabilmek adına yol ve yemek ücretlerinde artışa gidiyor. Peki, 2024 yol ve yemek parası ne ücretleri ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile aylık yol (akbil) parası kaç TL oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 07:16 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:18
Asgari ücret zammı ile aylık yol akbil parası kaç TL oldu? 2024 yol ve yemek parası ne ücretleri ne kadar oldu?

Türkiye'de 2024 yılında gerçekleşen asgari ücret düzenlemesi, çalışanların sosyal haklarını da doğrudan etkiledi. Özellikle işverenler tarafından sağlanan yol ve yemek paralarına yönelik beklentiler, asgari ücret artışının ardından yoğunlaştı. İşte, 2024 yılı itibarıyla yol ve yemek masraflarında meydana gelen değişikliklere dair detaylar...

YOL VE YEMEK PARASI ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU?

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, çalışanların günlük yemek ücreti 2024 yılı için 170 liraya çıkarıldı. 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tebliğle, günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutarı 2024 yılı için 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıktı.

AYLIK ULAŞIM ÜCRETİ 2 BİN 888 LİRA

Böylece, aylık 4 bin 420 lira yemek parası, 2 bin 888 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre işverenler, çalışanlarına günlük yemek bedeli tutarında yemek desteğinde bulunduklarında, devlet yapılan ödemeyi Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Priminden istisna tutuyor.

Gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek ücreti her sene yeniden belirleniyor.

GÜNLÜK YOL VE YEMEK PARASI NE KADARDI 2023

Son olarak yemek parası istisna tutarı 110 lira, yol parası istisna tutarı da 56 liraya çıkarılmıştı.

Buna bağlı olarak da, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebileceği belirtilmişti.

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