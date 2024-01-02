Asgari ücret zammı ile aylık yol (akbil) parası kaç TL oldu? 2024 yol ve yemek parası ne ücretleri ne kadar oldu?

Türkiye'de 2024 yılında gerçekleşen asgari ücret düzenlemesi, çalışanların sosyal haklarını da doğrudan etkiledi. Özellikle işverenler tarafından sağlanan yol ve yemek paralarına yönelik beklentiler, asgari ücret artışının ardından yoğunlaştı. İşte, 2024 yılı itibarıyla yol ve yemek masraflarında meydana gelen değişikliklere dair detaylar...

YOL VE YEMEK PARASI ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU?

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, çalışanların günlük yemek ücreti 2024 yılı için 170 liraya çıkarıldı. 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.