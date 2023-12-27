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RAPOR PARASI ZAMLI 2024: Ayakta ve yatarak tedavi için rapor parası ne kadar, kaç TL oldu? SGK İş göremezlik parası hesaplama

2024 yılında ayakta ve yatarak tedavi için rapor parasının ne kadar yatacağı merak konusu oldu. Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla hem sosyal yardım paraları artacak hem de iş göremezlik parası. Peki SGK İş göremezlik parası ne kadar, kaç TL olacak? İşte zamlı rapor parası miktarı ve hesaplama yolu...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 12:52 Güncelleme 27 Aralık 2023, 12:54
RAPOR PARASI ZAMLI 2024: Ayakta ve yatarak tedavi için rapor parası ne kadar, kaç TL oldu? SGK İş göremezlik parası hesaplama

2024 yılı asgari ücret zammının belli olmasıyla milyonlarca vatandaşın zamlı ödemeleri de ortaya çıkacak. Yeni yıl yaklaşırken gelişmeler de peş peşe yaşanıyor. Asgari ücretle ilgili yeni rakamlar gün yüzüne çıktı. Peki yeni yılda asgari ücretle birlikte hangi maaşlar değişecek? Ayakta ve yatarak tedavi için rapor parası ne kadar, kaç TL olacak? SGK İş göremezlik parası hesaplama nasıl yapılır?

RAPOR PARASI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2024?

Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği bilinen adıyla rapor parası, 2023 yılında için ayakta tedavide günlük 223.5 TL, yatarak tedavide de 167.68 TL olarak ödeniyor. 2024 yılında rapor parasının ne kadar ödeneceği ise henüz açıklanmadı. İşte asgari ücrette son durum...

RAPOR PARASI HESAPLAMA

Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası, kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.

Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

- Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,

- Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

KÜLLİYE'DE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

Bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenen asgari ücret hakkında flaş bir haber geldi. Ankara'yı hareketlendiren habere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Başkan Erdoğan'ı ziyaret edecek. Görüşmenin saat 16.30 sularında yapılması bekleniyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM NE?

Konuyla ilgili açıklama yapan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kulislerde konuşulan rakamın yüzde 45 ile 16 bin 500 olduğunu söyledi. Erdem, Başkan Erdoğan'ın da mutlaka bir rakam değişikliğine gideceğini ve 2024 asgari ücretin 17 bin 103'e kadar çıkacağını söyledi.

İşte Erdem'in o açıklaması:

"Muhtemelen rakamlar konuşuldu. Gelen bilgiler de var benim aldığım bilgilere göre yüzde 45'lik bir artışla 16.500 civarında bir net rakam ortaya çıktı diye biliyorum. Ama suna Sayın Cumhurbaşkanının bir dokunuşu olursa da 17.103 TL olan yüzde 50'lik artış bugün açıklanabilir.

Zaten şöyle bir formül de masada. İşçiye, emekliye ve memura eşit zam yani yüzde 50'lik zam formülü. Baktığın zaman asgari ücrette de en önemli referans enflasyon oluyor. 6 aylık enflasyon beklentimiz yüzde 38 civarında dolayısıyla bunun üzerinde bir artış olacağını zaten her taraf ifade etmişti. 16.500 TL ile 17.103 TL arasında bir rakam bekliyorum"

GEÇ SAAT DE OLSA AÇIKLANACAK

A Haber canlı yayınına katılan A Haber muhabiri Rüya Akkuş da şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesai bugün oldukça yoğun. Bizler bugün Kabine toplantısının gerçekleşmesini bekliyorduk. Ancak o toplantı iptal edildi ve aday mesaisi üzerine geniş kapsamlı çalışması bekleniyordu. Ancak bir son dakika bilgisi bizlere ulaştı. Asgari ücret konusunda sıcak bir gelişme yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi iş veren ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geleceği belirtildi.

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