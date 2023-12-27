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ZAMLI MUHTAR MAAŞLARI 2024: Asgari ücret zammı ile Muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük, en yüksek son dakika...

Asgari ücret zammıyla birlikte birçok kalemde ödemeler artacak. Muhtar maaşları da asgari ücretten az olamayacağından 2024 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeni yılda hem asgari ücretli, hem emekli, hem çalışan zam alacak. Yeni muhtar maaşları da bu noktada internet arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki; muhtar maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte zamlı en yüksek ve en düşük muhtar maaşları..

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 15:04 Güncelleme 27 Aralık 2023, 15:04
ZAMLI MUHTAR MAAŞLARI 2024: Asgari ücret zammı ile Muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük, en yüksek son dakika...

Zamlı Muhtar maaşları vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam milyonlarca vatandaşı etkileyecek. Bilindiği üzere muhtar maaşları da asgari ücretten az olamıyor. Peki asgari ücret açıklandı mı? 2024 yılında muhtar maaşları ne kadar olacak?

2024 ZAMLI MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Öncelikle 2024 muhtar maaşlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıl muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükseltme kararı aldıklarını açıklamıştı. Bu noktada gözler 2024 asgari ücret zammına çevrildi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un bulunduğu komisyon 2 toplantıyı geride bırakırken henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

KÜLLİYE'DE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

Bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenen asgari ücret hakkında flaş bir haber geldi. Ankara'yı hareketlendiren habere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Başkan Erdoğan'ı ziyaret edecek. Görüşmenin saat 16.30 sularında yapılması bekleniyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM NE?

Konuyla ilgili açıklama yapan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kulislerde konuşulan rakamın yüzde 45 ile 16 bin 500 olduğunu söyledi. Erdem, Başkan Erdoğan'ın da mutlaka bir rakam değişikliğine gideceğini ve 2024 asgari ücretin 17 bin 103'e kadar çıkacağını söyledi.

İşte Erdem'in o açıklaması:

"Muhtemelen rakamlar konuşuldu. Gelen bilgiler de var benim aldığım bilgilere göre yüzde 45'lik bir artışla 16.500 civarında bir net rakam ortaya çıktı diye biliyorum. Ama suna Sayın Cumhurbaşkanının bir dokunuşu olursa da 17.103 TL olan yüzde 50'lik artış bugün açıklanabilir.

Zaten şöyle bir formül de masada. İşçiye, emekliye ve memura eşit zam yani yüzde 50'lik zam formülü. Baktığın zaman asgari ücrette de en önemli referans enflasyon oluyor. 6 aylık enflasyon beklentimiz yüzde 38 civarında dolayısıyla bunun üzerinde bir artış olacağını zaten her taraf ifade etmişti. 16.500 TL ile 17.103 TL arasında bir rakam bekliyorum"

GEÇ SAAT DE OLSA AÇIKLANACAK

A Haber canlı yayınına katılan A Haber muhabiri Rüya Akkuş da şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesai bugün oldukça yoğun. Bizler bugün Kabine toplantısının gerçekleşmesini bekliyorduk. Ancak o toplantı iptal edildi ve aday mesaisi üzerine geniş kapsamlı çalışması bekleniyordu. Ancak bir son dakika bilgisi bizlere ulaştı. Asgari ücret konusunda sıcak bir gelişme yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi iş veren ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geleceği belirtildi.''

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