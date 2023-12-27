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A HABER - AA CANLI İZLE | 27 Aralık Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika 2023! Rakam bugün netleşti, Ocak 2024 asgari ücret...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek, 2024 asgari ücretini belirlemek üzere görüşmelerde bulunacak. Saat 16:30 sularında başlayacak ziyaretin ardından açıklama yapılması bekleniyor. Haberimizden canlı olarak gelişmeleri takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 14:35 Güncelleme 27 Aralık 2023, 14:35
A HABER - AA CANLI İZLE | 27 Aralık Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika 2023! Rakam bugün netleşti, Ocak 2024 asgari ücret...

Ankara, bugün merakla beklenen 2024 asgari ücretinin açıklanması için kilit bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmek üzere harekete geçti. Görüşmenin, saat 16.30 sularında gerçekleşmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI SON DAKİKA 2023!

Başkan Erdoğan'ın bugün saat 16.30'dan sonra açıklama yapması bekleniyor.

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KÜLLİYE'DE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ
Bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenen asgari ücret hakkında flaş bir haber geldi. Ankara'yı hareketlendiren habere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Başkan Erdoğan'ı ziyaret edecek. Görüşmenin saat 16.30 sularında yapılması bekleniyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM NE?
Konuyla ilgili açıklama yapan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kulislerde konuşulan rakamın yüzde 45 ile 16 bin 500 olduğunu söyledi. Erdem, Başkan Erdoğan'ın da mutlaka bir rakam değişikliğine gideceğini ve 2024 asgari ücretin 17 bin 103'e kadar çıkacağını söyledi.

İşte Erdem'in o açıklaması:

"Muhtemelen rakamlar konuşuldu. Gelen bilgiler de var benim aldığım bilgilere göre yüzde 45'lik bir artışla 16.500 civarında bir net rakam ortaya çıktı diye biliyorum. Ama suna Sayın Cumhurbaşkanının bir dokunuşu olursa da 17.103 TL olan yüzde 50'lik artış bugün açıklanabilir.

Zaten şöyle bir formül de masada. İşçiye, emekliye ve memura eşit zam yani yüzde 50'lik zam formülü. Baktığın zaman asgari ücrette de en önemli referans enflasyon oluyor. 6 aylık enflasyon beklentimiz yüzde 38 civarında dolayısıyla bunun üzerinde bir artış olacağını zaten her taraf ifade etmişti. 16.500 TL ile 17.103 TL arasında bir rakam bekliyorum"

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