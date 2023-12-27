A HABER - AA CANLI İZLE | 27 Aralık Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika 2023! Rakam bugün netleşti, Ocak 2024 asgari ücret...

Ankara, bugün merakla beklenen 2024 asgari ücretinin açıklanması için kilit bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmek üzere harekete geçti. Görüşmenin, saat 16.30 sularında gerçekleşmesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI SON DAKİKA 2023!
Başkan Erdoğan'ın bugün saat 16.30'dan sonra açıklama yapması bekleniyor.
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KÜLLİYE'DE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ
Bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenen asgari ücret hakkında flaş bir haber geldi. Ankara'yı hareketlendiren habere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Başkan Erdoğan'ı ziyaret edecek. Görüşmenin saat 16.30 sularında yapılması bekleniyor.
KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM NE?
Konuyla ilgili açıklama yapan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kulislerde konuşulan rakamın yüzde 45 ile 16 bin 500 olduğunu söyledi. Erdem, Başkan Erdoğan'ın da mutlaka bir rakam değişikliğine gideceğini ve 2024 asgari ücretin 17 bin 103'e kadar çıkacağını söyledi.