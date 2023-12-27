Apartman görevlisi (kapıcı) maaşları ne kadar oldu 2024? Asgari ücret sonrası apartman görevlisi maaş tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini asgari ücret zammı konusunda müzakere etmek üzere Beştepe'ye davet ettiği bildirildi. Gözler, bugün saat 16.30'da başlayacak olan kritik toplantıya çevrildi. Toplantının sonunda 2024 yılı için yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Kapıcı ve Apartman Görevlisi Maaşları Merak Konusu

Yeni asgari ücretin belirlenmesi, apartman görevlisi ve kapıcı maaşlarını da doğrudan etkileyecek. 2024 zammı henüz netleşmediğinden, bu meslek grupları için maaş rakamları belirsizliğini koruyor. Resmi rakamların açıklanmasıyla birlikte, maaşlar hakkında güncel bilgiler verilecek.