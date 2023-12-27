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Apartman görevlisi (kapıcı) maaşları ne kadar oldu 2024? Asgari ücret sonrası apartman görevlisi maaş tablosu

Gündemde yoğun bir şekilde "Apartman görevlisi maaşları 2024 ne kadar?" Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında asgari ücret 2024 zammı yer alıyor ve etkileyeceği diğer maaşlar da oldukça merak ediliyor. Apartman görevlisi olarak çalışan binlerce vatandaş Ocak ayı ile birlikte ne kadar maaş alacaklarını öğrenmek istiyor. Yapılan asgari ücret toplantıları sonucunda apartman görevlisi maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 15:25 Güncelleme 27 Aralık 2023, 15:25
Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar oldu 2024? Asgari ücret sonrası apartman görevlisi maaş tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini asgari ücret zammı konusunda müzakere etmek üzere Beştepe'ye davet ettiği bildirildi. Gözler, bugün saat 16.30'da başlayacak olan kritik toplantıya çevrildi. Toplantının sonunda 2024 yılı için yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Kapıcı ve Apartman Görevlisi Maaşları Merak Konusu
Yeni asgari ücretin belirlenmesi, apartman görevlisi ve kapıcı maaşlarını da doğrudan etkileyecek. 2024 zammı henüz netleşmediğinden, bu meslek grupları için maaş rakamları belirsizliğini koruyor. Resmi rakamların açıklanmasıyla birlikte, maaşlar hakkında güncel bilgiler verilecek.

2023 Yılında Kapıcı Maaşları Ne Kadardı?
2023'ün ikinci yarısında asgari ücretin 11 bin 402 TL olarak belirlenmesiyle, apartman görevlisi ve kapıcı maaşları da bu oranda güncellenmişti. Bu rakam, 2023 yılında sektördeki standart maaşı temsil ediyordu.

Asgari Ücret Zammıyla Neler Değişecek?
Asgari ücretteki artış, sadece çalışanların maaşlarını değil, birçok sosyal yardım ve ödeme miktarını da etkileyebilir.

Bunlar arasında yaşlılık maaşı, engelli maaşı, işsizlik maaşı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, doğum ve askerlik borçlanması, stajyer maaşları gibi kalemler bulunuyor. Bu ödemelerin miktarları, asgari ücret artış oranına bağlı olarak değişiklik gösterecek.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecindeki son gelişmeler, hem çalışanlar hem de işverenler için önemli. Toplantının sonucunda belirlenecek yeni asgari ücret, 2024 yılının ekonomik ve sosyal yapısını önemli ölçüde şekillendirecek. Tüm gözler şimdi Beştepe'deki toplantıdan çıkacak sonuçlara çevrilmiş durumda.

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