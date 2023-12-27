Türkiye'de stajyer maaşları, her yıl asgari ücret artışlarına bağlı olarak güncelleniyor. 2024 yılı için belirlenen asgari ücret artışının ardından, stajyer maaşları da yeniden hesaplanacak. Peki, yeni stajyer maaşları kaç TL? Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2024? Lise, üniversite stajyer maaşı hesaplama 2024!