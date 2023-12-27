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Yeni stajyer maaşları kaç TL? Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2024? Lise, üniversite stajyer maaşı hesaplama 2024!

Türkiye'de stajyer maaşları, Temmuz 2023'te gerçekleşen asgari ücret artışı sonrasında bir kez daha revize edildi. Lise ve üniversite öğrencilerinin staj dönemlerinde aldıkları maaşlar, asgari ücret zamları doğrultusunda belirlenmektedir. Peki, yeni stajyer maaşları kaç TL? Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2024? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 15:34 Güncelleme 27 Aralık 2023, 15:34
Yeni stajyer maaşları kaç TL? Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2024? Lise, üniversite stajyer maaşı hesaplama 2024!

Türkiye'de stajyer maaşları, her yıl asgari ücret artışlarına bağlı olarak güncelleniyor. 2024 yılı için belirlenen asgari ücret artışının ardından, stajyer maaşları da yeniden hesaplanacak. Peki, yeni stajyer maaşları kaç TL? Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2024? Lise, üniversite stajyer maaşı hesaplama 2024!

2024 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete 2023 Temmuz ayında gelen düzenleme ile okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de değişti. Asgari ücrete yüzde 34,04 zam gelmesi nedeniyle staj ücreti 3420 lira olmuştu.



2024 asgari ücretin açıklanması ile yeni senede geçerli olacak stajyer maaşları da netlik kazanacak.



Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde stajyer maaşı 4446 liraya, yüzde 55 zam gelirse de 5301 liraya çıkması beklenenler arasında.

STAJYER MAAŞI HESAPLAMA

Stajyer maaş hesaplamasında o senenin net asgari ücret tutarından, asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek stajyer öğrencinin alması gereken aylık maaş miktarına ulaşılır.

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