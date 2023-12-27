Türkiye'de stajyer maaşları, her yıl asgari ücret artışlarına bağlı olarak güncelleniyor. 2024 yılı için belirlenen asgari ücret artışının ardından, stajyer maaşları da yeniden hesaplanacak. Peki, yeni stajyer maaşları kaç TL? Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2024? Lise, üniversite stajyer maaşı hesaplama 2024!
2024 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete 2023 Temmuz ayında gelen düzenleme ile okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de değişti. Asgari ücrete yüzde 34,04 zam gelmesi nedeniyle staj ücreti 3420 lira olmuştu.
2024 asgari ücretin açıklanması ile yeni senede geçerli olacak stajyer maaşları da netlik kazanacak.