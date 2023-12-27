SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İŞSİZLİK MAAŞI ZAMLI 2024: İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar arttı? Brüt- Net...

İşsizlik maaşı 2024 asgari ücret zammıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. Yeni yılda asgari ücret zammıyla birçok kalemde ödemeler değişecek. Peki İşsizlik maaşına zam gelecek mi? 2024 İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte brüt-net ödeme tutarları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 15:27 Güncelleme 27 Aralık 2023, 15:27
İŞSİZLİK MAAŞI ZAMLI 2024: İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar arttı? Brüt- Net...

7 milyonu aşkın çalışanı direkt etkileyen asgari ücret zammıyla işsizlik ödeneğinin tutarı da her yıl güncelleniyor. Bu noktada 2024 Ocak ayı yaklaşırken yeni asgari ücret ve yeni işsizlik maaşı merak ediliyor. Peki 2024 yılında işsizlik maaşı artacak mı? Yeni yılda İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte yanıtı...

2024 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Yeni zamlı asgari ücretle işsizlik ödeneği, genel sağlık sigortası (GSS) primi, kıdem tazminatı ve staj ücreti de artacak. Ancak henüz 2024 asgari ücreti açıklanmadı.

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un bulunduğu komisyon 2 toplantıyı geride bırakırken henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

KÜLLİYE'DE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

Bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenen asgari ücret hakkında flaş bir haber geldi. Ankara'yı hareketlendiren habere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Başkan Erdoğan'ı ziyaret edecek. Görüşmenin saat 16.30 sularında yapılması bekleniyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM NE?

Konuyla ilgili açıklama yapan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kulislerde konuşulan rakamın yüzde 45 ile 16 bin 500 olduğunu söyledi. Erdem, Başkan Erdoğan'ın da mutlaka bir rakam değişikliğine gideceğini ve 2024 asgari ücretin 17 bin 103'e kadar çıkacağını söyledi.

İşte Erdem'in o açıklaması:

"Muhtemelen rakamlar konuşuldu. Gelen bilgiler de var benim aldığım bilgilere göre yüzde 45'lik bir artışla 16.500 civarında bir net rakam ortaya çıktı diye biliyorum. Ama suna Sayın Cumhurbaşkanının bir dokunuşu olursa da 17.103 TL olan yüzde 50'lik artış bugün açıklanabilir.

Zaten şöyle bir formül de masada. İşçiye, emekliye ve memura eşit zam yani yüzde 50'lik zam formülü. Baktığın zaman asgari ücrette de en önemli referans enflasyon oluyor. 6 aylık enflasyon beklentimiz yüzde 38 civarında dolayısıyla bunun üzerinde bir artış olacağını zaten her taraf ifade etmişti. 16.500 TL ile 17.103 TL arasında bir rakam bekliyorum"

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan katil İsrail’in Nazi kamplarına: Senin Hitler’den ne farkın var?
SON DAKİKA | 2024 asgari ücret açıklanıyor! Külliye’de milyonların beklediği zirve! Asgari ücret zammında konuşulan rakam ne?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA