İŞSİZLİK MAAŞI ZAMLI 2024: İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar arttı? Brüt- Net...

Bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenen asgari ücret hakkında flaş bir haber geldi. Ankara'yı hareketlendiren habere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Başkan Erdoğan'ı ziyaret edecek. Görüşmenin saat 16.30 sularında yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kulislerde konuşulan rakamın yüzde 45 ile 16 bin 500 olduğunu söyledi. Erdem, Başkan Erdoğan'ın da mutlaka bir rakam değişikliğine gideceğini ve 2024 asgari ücretin 17 bin 103'e kadar çıkacağını söyledi.

"Muhtemelen rakamlar konuşuldu. Gelen bilgiler de var benim aldığım bilgilere göre yüzde 45'lik bir artışla 16.500 civarında bir net rakam ortaya çıktı diye biliyorum. Ama suna Sayın Cumhurbaşkanının bir dokunuşu olursa da 17.103 TL olan yüzde 50'lik artış bugün açıklanabilir.

Zaten şöyle bir formül de masada. İşçiye, emekliye ve memura eşit zam yani yüzde 50'lik zam formülü. Baktığın zaman asgari ücrette de en önemli referans enflasyon oluyor. 6 aylık enflasyon beklentimiz yüzde 38 civarında dolayısıyla bunun üzerinde bir artış olacağını zaten her taraf ifade etmişti. 16.500 TL ile 17.103 TL arasında bir rakam bekliyorum"