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65 yaş aylığı 2024 ne kadar olacak? Asgari ücret zammıyla 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) kaç TL oldu? Yeni zamlı maaş hesaplama

Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sunulan yaşlılık aylığı, her yıl yapılan zamlarla güncellenmeye devam ediyor. 2023 yılı geride kalırken, 2024 Ocak zammı ile birlikte 65 yaş aylığında yeni bir artış gerçekleşecek. Ödemeler üçer aylık dönemler halinde yapıldığı için, bu zam oranı 2024 yılına girişte etkili olacak. Peki, 65 yaş aylığı 2024 ne kadar olacak? Asgari ücret zammıyla 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) kaç TL oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 15:41 Güncelleme 27 Aralık 2023, 15:41
65 yaş aylığı 2024 ne kadar olacak? Asgari ücret zammıyla 65 yaş aylığı yaşlılık maaşı kaç TL oldu? Yeni zamlı maaş hesaplama

Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sağlanan yaşlılık maaşı, her yıl yapılan Ocak zamları ile güncelleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bu maaş, asgari ücret artışlarından etkilenen önemli sosyal yardımlardan biridir.

YAŞLILIK AYLIĞINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR, ŞARTLAR NELER?

Yaşlı aylığı; 65 yaşını doldurmuş olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan, yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Aynı zamanda e-Devlet üzerinden de başvuru alınıyor.

65 yaş ve üstünde olan kişilere maaş bağlama işlemi şu şekilde oluyor:



* Vatandaşlar öncelikle Valilik veya Kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden BAŞVURU EVRAKLARI alınır.

* İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınır.

* Alınan belgeler SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) - Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilir.

* SGK alınan belgeleri inceler ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verir.

2024 YILI YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2024 yılına kısa süre kala yaşlılık maaşı alan hak sahipleri, yeni yılda tutarın ne olacağını merak ediyor. Yaşlılık maaşı ocak asgari ücret zammı ile beraber artmış olacak.

Yaşlılık maaşına yüzde 30 zam gelmesi durumunda güncel maaş 3.052 TL olacak.

2023 yılı Temmuz ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri 2.348 TL olarak ödeniyor.

65 YAŞ AYLIĞI MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Yaşlılık aylığı ödemeleri her ayın ilk haftası yapılıyor. Ancak ilk ödeme, herhangi bir Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.



Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

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