65 yaş aylığı 2024 ne kadar olacak? Asgari ücret zammıyla 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) kaç TL oldu? Yeni zamlı maaş hesaplama

Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sağlanan yaşlılık maaşı, her yıl yapılan Ocak zamları ile güncelleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bu maaş, asgari ücret artışlarından etkilenen önemli sosyal yardımlardan biridir.

YAŞLILIK AYLIĞINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR, ŞARTLAR NELER?

Yaşlı aylığı; 65 yaşını doldurmuş olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan, yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.