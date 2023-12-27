Yeni asgari ücret için son viraja girildi! Çalışana-işsize asgari ücret zammı | Artış ne kadar bekleniyor? Kime, nasıl yansıyacak?

Brüt ücretle anlaşanların eline geçecek net tutar yükselecek. Yeni asgari ücret; damga vergisi kesilmiş olarak halen en az 5 bin 325, en çok 10 bin 650 lira olan işsizlik maaşına da yansıyacak. İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük tutar işten ayrılma tarihine göre aydan aya farklılık gösterecek. Tavan tutar ise Ocak'ta devreye girecek. Yeni asgari ücret, halen işsizlik maaşı alanlardan ise işsiz kalmadan önceki son 4 aylık ortalama brüt ücreti 26 bin 829 liranın üstünde olanlara etki edecek.



ŞİMDİ BAŞVUR, AZ ÖDE

Yeni asgari ücret, yarı zamanlı çalışan tüm annelere İŞKUR'un yaptığı ödemeyi de artıracak. Staj yapanlara verilebilecek en düşük ödeme de yükselirken, tüm sigorta primleri asgari ücret zammıyla değişecek. Borçlanma ve ihyada da en düşük ve en yüksek tutarlar 1 Ocak'ta artacak. Halen 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasına en az 4 bin 292 lira ödenirken; bu tutar asgari ücret yüzde 40 artarsa 6 bin 9, yüzde 50 artarsa 6 bin 438 lira olacak. 1 aylık ihya ise 4 bin 628 liradan, asgari ücret yüzde 40 artarsa 6 bin 479, yüzde 50 artarsa 6 bin 942 liraya yükselecek. Bu ay sonuna kadar başvuranların, mevcut tutarlardan ödeme yapmak için, doğum ve askerlik borçlanmasında tebligat tarihinden itibaren 1, yurt dışı borçlanması ve ihyada 3 ay süresi bulunuyor.