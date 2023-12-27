Erken emeklilik fırsatında son 3 gün! Borçlanma yapacaklar dikkat

Yurt dışında yaşayan bir ev kadınının emeklilik için gerekli 5400 prim gününü borçlanması için yatırması gereken tutar 1 milyon 86 bin liraya yakın olup yeni yılda asgari ücret yüzde 40 artarsa ödenecek tutar 434 bin lira artışla 1 milyon 521 bin liraya, yüzde 50 artarsa 543 bin lira artışla 1 milyon 630 bin liraya yükselecek. Asgari ücretin yüzde 50 artması halinde borçlanmada maliyet 500 bin liranın üzerinde artmış olacak.Bu tarihe kadar başvuru yapanlar mevcut asgari ücret üzerinden, 1 Ocak 2024'ten sonra başvuru yapanlar ise zamlanacak asgari ücret üzerinden prim ödeyecek.







Temmuz ayından bu yana günlük borçlanma tutarı en düşük 143 lira uygulanırken, asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bu tutar 214 liraya çıkacak. SGK, başvuruyu 31 Aralık tarihine kadar yapanlara, ne kadar prim ödemeleri gerektiğine dair yazı gönderecek.