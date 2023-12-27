700 bin TL konut kredisi müjdesi geldi! 1 yıl tek kuruş faiz ödemek yok! Taksit tablosu şekillendi! 2+1 3+1 evler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımla birlikte, İstanbul'da yaşayanlar için detaylar belli oldu. Kampanya, megakentteki ev sahiplerine önemli fırsatlar sunacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımla birlikte, İstanbul'da yaşayanlar için detaylar belli oldu. Kampanya, megakentteki ev sahiplerine önemli fırsatlar sunacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSTANBUL YARISI BİZDEN KAMPANYASI AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da uygulanacak yarısı bizden kampanyasıyla açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan kampanyayı başlatmış olacağız. 1 buçuk milyon liralık destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan kampanya kapsamında verilecek krediyle ilgili olarak ise "Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir" dedi.
Kampanya ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan paylaşım geldi.
KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU
"Yarısı Bizden" kampanyası ile İstanbul'da her bir bağımsız bölümün dönüşümü için;
700 bin lira hibe
700 bin lira kredi
100 bin lira da tahliye desteği olmak üzere Toplam 1,5 milyon lira destek sağlanacak.
350 BİN KONUT YENİLENECEK! İLK ETAPTA 70 BİN EV DÖNÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yol haritasını açıkladığı 'Yarısı Bizden' kampanyası ile 350 bin konut yenilenecek. Rezerv alanlarda ise 400 bin konut yapılarak şehre 100 bin yeni sosyal konut kazandırılacak.
İlk etapta yüzde 100 anlaşmanın sağlandığı 70 bin bağımsız bölüm dönüşecek. Kampanya kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1.5 milyon liralık destek verilecek.
Kampanyada, 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lira hibe, 700 bin lira da kredi uygulaması olacak. Kredilerin ödemesine evler tamamlandıktan sonra başlanacak, ilk yılı faizsiz tahsil edilecek. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak.
BAHÇELİEVLER İLK SIRADA
Sağlıksız yapı stoku ve bitişik nizam bina tipinin yoğun görüldüğü Bahçelievler, en çok başvuru yapılan ilçe. 51 bin 934 bağımsız bölüm bulunan 27 bin 500 bina için dönüşümün ilk adımı atılmış durumda.
Toplam yapı stokunun yüzde 80'i 99 depreminden önce yapılmış eski tip binalardan oluşan Bağcılar, Güngören, Üsküdar, Fatih ve Avcılar'da da talep yüksek.
Bağcılar'da 26 bin 500, Güngören'de 21 bin, Üsküdar'da 19 bin, Fatih'te 16 bin, Avcılar'da 14 bin başvuru yapıldı. Başakşehir'de 400, Çatalca'da 200, Şile'de 150, Adalar'da 87 başvuru var. Yüzde 100 anlaşmanın olduğu yer ise Bağcılar...
6 ADIMDA BAŞVURU REHBERİ İSTANBUL YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?
Mülk sahibi e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Başvuruda gelir şartı aranmayacak ve başvuru bedeli ödenmeyecek. Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecek.
Yeni dönemde vatandaş evini kendisi yenileyecek. Deprem bölgesindeki uygulamalarda olduğu gibi vatandaş özel sektörle anlaşarak süreci başlatacak.
Yarısı Bizden kampanyası başvuru ekranı ve ödeme planı! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Bakanlık uzmanları tarafından binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.
Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.
Yarısı Bizden kampanyası başvuru ekranı ve ödeme planı! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Ruhsat alma süreci başlayacak.
Vatandaş ruhsatı aldıktan sonra anlaştığı müteahhidi bildirecek, kamu inşaat seviyesine göre aşama aşama ödeme yapacak. Dönüşüm için hak sahiplerinin yüzde 50+1 anlaşma oranına ulaşması yeterli olsa da hibe için yüzde 100 uzlaşı istenecek.
Binanın boşaltılmasıyla inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte taşınma kira yardımı yapılacak.