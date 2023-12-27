Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar açıkladı: İhracatta 255 milyar dolar hedefi aşılacak

Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, 2023'ün hem dünya hem Türkiye için oldukça zorlu bir yıl olduğunu hatırlatarak, Türkiye zaten zor bir coğrafyada, küresel sorunlar ülkemizi zorladı. Ama zorluklardan güçlü bir şekilde çıkmayı bilen bir ülkeyiz" dedi. Ağar, devletin tüm imkanlarının ihracat ve ihracatçı için seferber edildiğini söyledi.

HEDEFTE 18 ÜLKE VAR

Türkiye'nin ihracata yönelik bir kalkınma modeli belirlediğini belirten Ağar, "Son 20 yılda bunun önemini gördük. İhracat 20 yılda 7 kat artarak 254.2 milyar dolara geldi. Hizmet ihracatı 100 milyar dolara gelecek bu yıl sonunda. OVP'de 255 milyar dolarlık ihracat hedefi var, ama yılı bunun üzerinde bir ihracatla kapatacağız. 2 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız güzel rakamları paylaşacak" ifadelerini kullandı. AB'deki olumsuzlukların dış ticarete yansıdığına dikkat çeken Ağar, şunları söyledi: "O yüzden uzak ülkeler stratejisiyle 18 ülkeye ihracat artırma hedefimiz var. 2024'te geleneksel pazarlar dışında bu 18 ülkeye yönelik faaliyetlerimizi ve ihracatımızı artıracağız. 61 ihracatçı birliğiyle 2028 tanıtım vizyonu hazırladık. Bu eylem planlarını 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla başlayacağız. Her sektör ülke ve ürünlerini projelendirdi. Bu projeleri destekleyeceğiz. E-ihracat da öne çıkıyor. Destekler sayesinde e-ihracatın toplam ihracattaki payını yüzde 1.5'lerden yüzde 10'lara çıkarmayı hedefledik. E-ihracat platformuyla yol haritası hazırlıyoruz. 2024'te hizmete alacağız. Eximbank destekleriyle ihracatın tabana yayılması için de KOBİ'lerin ihracattaki payını yüzde 26'dan yüzde 32'ye çıkarmayı hedefliyoruz.