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Aralık ayı FINDIK FİYAT LİSTESİ 2023! Fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Sakarya, Giresun, Samsun…

Yılbaşına günler kala güncel fındık fiyatları merak edildi. Vatandaşlar ''Fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte Ordu, Sakarya, Giresun, Samsun fındık fiyatları...

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 13:51 Güncelleme 26 Aralık 2023, 13:52
Aralık ayı FINDIK FİYAT LİSTESİ 2023! Fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Sakarya, Giresun, Samsun…

Aralık ayının son haftasında güncel fındık fiyatları sıkça araştırılmaya başlandı. Yeni yıla az bir zaman kala fındığın fiyat istikrarını koruduğu belirtilirken, sezon başında 110 TL sınırını aşarak üreticiyi memnun eden fındık fiyatları son olarak 100 TL'ye sabitlendi. İşte detaylar...

GÜNCEL FINDIK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Yılbaşına sayılı günler kala, Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, fındık fiyatlarının istikrarını sürdürdüğünü belirtti.

Şahin, "Toprak Mahsulleri Ofisi sezon başında Giresun için 84 TL, levant için 82,50 TL, Sivri fındık içinde 80 TL'den fındık almaya başlamasıyla rekoltenin azlığıyla birlikte serbest piyasada bir ara 110 liranın üzerine çıkan fiyatlar daha sonra 90-94 lira arasında gidip gelmeye başladı.

Serbest piyasada kasım ayının son haftalarında yeniden yükselişe geçen fındık fiyatı yılbaşına günler kala 100 TL'lik fiyat istikrarını sürdürüyor" dedi.

Ordu 90- 93 TL

Sakarya 91-99 TL

Samsun 90-94 TL

Trabzon 90-93 TL

Düzce 90-94 TL

Giresun 90-94 TL (Giresun kalite 50 randıman 96 TL- 56 randıman 106 TL)

Zonguldak 90-93 TL

Kocaeli 90-93 TL

Ferrero: 97 TL

Fiskobirlik Fındık alım fiyatı: 93,5 TL

Fiskobirlik çakıldak fındık alım fiyatı: 95 TL

Fiskobirlik sivri-kara fındık fiyatı: 90 TL

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