Aralık ayı FINDIK FİYAT LİSTESİ 2023! Fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Sakarya, Giresun, Samsun…

Aralık ayının son haftasında güncel fındık fiyatları sıkça araştırılmaya başlandı. Yeni yıla az bir zaman kala fındığın fiyat istikrarını koruduğu belirtilirken, sezon başında 110 TL sınırını aşarak üreticiyi memnun eden fındık fiyatları son olarak 100 TL'ye sabitlendi. İşte detaylar...

GÜNCEL FINDIK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Yılbaşına sayılı günler kala, Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, fındık fiyatlarının istikrarını sürdürdüğünü belirtti.

Şahin, "Toprak Mahsulleri Ofisi sezon başında Giresun için 84 TL, levant için 82,50 TL, Sivri fındık içinde 80 TL'den fındık almaya başlamasıyla rekoltenin azlığıyla birlikte serbest piyasada bir ara 110 liranın üzerine çıkan fiyatlar daha sonra 90-94 lira arasında gidip gelmeye başladı.