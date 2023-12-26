Son dakika: 81 ilde eş zamanlı gıda denetimi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı

Laboratuvarda görevli personelle görüşen Bakan Yumaklı, ardından açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, tarımsal üretim kadar, tarımsal üretimin güvenilirliğinin de sorumlulukları olduğunu belirterek, " Şu anda da gıdadaki denetim sürecimizin en önemli süreçlerinden biri olan analizle alakalı işlemleri yapan Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı'mızın önündeyiz. Burası, ülkemizdeki kamu ve özel sektördeki toplam 147 akredite gıda kontrol laboratuvarından bir tanesi. Burada 19 yıl önce 3 farklı analizle başlayan analiz işlemleri çalışmaları, şu an 262 farklı analizle devam etmekte. Ankara laboratuvarımız, sadece yurt içine değil, aynı zamanda yurt dışına da hizmet vermeye başladı. Buradan gelen analiz taleplerini de yerine getirmekte. Bu altyapısı ile sadece bir gıda analizi laboratuvarı değil burası. Bakanlık ve özel laboratuvar personellerine analiz eğitimi, yine Gıda Ar-Ge çalışmalarına dönük çalışmalara adeta bir okul ve sektörün diğer ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde donanıma sahip bir analiz laboratuvarımız" ifadelerini kullandı.

'1,2 MİLYON ÜZERİNDE RUTİN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Bakan Yumaklı, gıda denetimlerinin sürdüğünü belirterek, "Daha önce de belirtmiştik. Yaklaşık 1,2 milyonun üzerinde rutin denetim gerçekleştirildi. Ayrıca bunların dışında da yine sektörel denetimlere başladık. Bu sektörel denetimleri de devam ettiriyoruz. Buralardan alınan numuneler de kamuya ait 40 akredite gıda kontrol laboratuvarlarına analiz ediliyor. Son 21 yılda hem mevzuat açısından, hem denetim, hem de akredite analiz yapma konusunda ülkemizin kabiliyetlerinin geliştiği muhakkak. Burada en önemli husus, yine gıda sahtekarlığına karşı verilen mücadelede bu laboratuvarların önemi. Gıda denetimleri konusunda tutumumuz net. Halkımızın sağlığı ile oynayanlara göz açtırmayacağız. Bu konuda herhangi tolerans söz konusu değil. Hatta öyle ki son dönemlerde bazı şikayetlere konu olan laboratuvarları da incelemeye aldık. Hem kamu hem özel laboratuvarların denetimleri söz konusu" diye konuştu.