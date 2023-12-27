SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2024 Ocak evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Yeni asgari ücretle birlikte evde bakım maaşına zam gelecek mi? Zamlı ödemeler ne zaman yatacak?

Son dönemde evde bakım maaşıyla ilgili yapılan aramalarda artış gözleniyor. Yüz binlerce kişinin bu destekten faydalandığı ve asgari ücret zammının evde bakım maaşlarına nasıl yansıyacağı merak konusu haline geldi. 2024 Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammıyla birlikte devletten yardım alan vatandaşlar, bu artıştan nasıl etkileneceklerini bekleyiş içerisinde. Peki, 2024 Ocak evde bakım parası ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammıyla evde bakım maaşına ZAM GELDİ Mİ? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 11:18 Güncelleme 27 Aralık 2023, 11:18
2024 Ocak evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Yeni asgari ücretle birlikte evde bakım maaşına zam gelecek mi? Zamlı ödemeler ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bireylere yönelik evde bakım aylıklarında artış yapmayı planlıyor. Bu aylıklar, her yıl memur maaş katsayısındaki değişikliklere göre ayarlanıyor. 2024 Ocak ayı itibarıyla, yeni evde bakım maaşı miktarlarının netleşmesi bekleniyor.

Mevcut Durumda Evde Bakım Aylığı Ne Kadar?

Şu anda, evde bakım aylıkları her ayın 11 ile 15'i arasında ödenmektedir. 2023 Temmuz ayında yapılan son düzenlemeyle memur maaşları ve emekli memur aylıkları 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55 oranında artmıştı. Bu artışla birlikte, zamlı evde bakım maaşı 5 bin 98 lira olarak belirlenmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım aylıkları memur maaş katsayısına göre artıyor. Dolayısıyla asgari ücret artışına bağlı bir zam olmayacak...

Evde bakım maaşları 3 Ocak'ta belli olacak memur zammı sonrası artışa geçecek. Güncel rakamlar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır...

Evde Bakım Maaşı İçin Başvuru Şartları

Evde bakım maaşı alabilmek için bazı şartlar bulunuyor;

Engelli kişinin sağlık raporunda "ağır engelli" ibaresinin bulunması gerekmektedir.
Ailedeki toplam gelir, kişi başına düşen miktarın asgari ücretin üçte ikisinden az olmalıdır.
Sosyal hizmetler yetkilileri tarafından yapılan inceleme sonucunda, engelli kişinin bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.



Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evde bakım yardımı başvurusu, engelli bireyin ikametgahının bulunduğu ildeki il müdürlüğüne veya sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne yapılabilir. Ayrıca, e-Devlet kapısı üzerinden de online başvuru imkanı bulunmaktadır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Özgür Özel’in teröre karşı bildiriye imza atmaması Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile rahatsız etti!
Son dakika: MİT şehitlerimizin intikamını bir bir alıyor! PKK/KCK-HPJ sözde yöneticisi Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi
2024 asgari ücretin 3. toplantısının tarihi belli oldu mu? Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama! Asgari ücretle birlikte o ödemeler de değişecek
SON DAKİKA