2024 Ocak evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Yeni asgari ücretle birlikte evde bakım maaşına zam gelecek mi? Zamlı ödemeler ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bireylere yönelik evde bakım aylıklarında artış yapmayı planlıyor. Bu aylıklar, her yıl memur maaş katsayısındaki değişikliklere göre ayarlanıyor. 2024 Ocak ayı itibarıyla, yeni evde bakım maaşı miktarlarının netleşmesi bekleniyor.

Mevcut Durumda Evde Bakım Aylığı Ne Kadar?

Şu anda, evde bakım aylıkları her ayın 11 ile 15'i arasında ödenmektedir. 2023 Temmuz ayında yapılan son düzenlemeyle memur maaşları ve emekli memur aylıkları 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55 oranında artmıştı. Bu artışla birlikte, zamlı evde bakım maaşı 5 bin 98 lira olarak belirlenmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım aylıkları memur maaş katsayısına göre artıyor. Dolayısıyla asgari ücret artışına bağlı bir zam olmayacak...

Evde bakım maaşları 3 Ocak'ta belli olacak memur zammı sonrası artışa geçecek. Güncel rakamlar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır...