2024 Asgari ücret için net rakam çıktı çıkacak! 8.2 milyon bu gelişmeye kulak kesildi! Müjde dün saat 19.30’da verildi!

2024 asgari ücretin ne kadar olacağı gerek çalışanlar gerekse işverenler tarafından merak ediliyordu.
2024 asgari ücretin ne kadar olacağı gerek çalışanlar gerekse işverenler tarafından merak ediliyordu.
ANKARA'DA ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ
Bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenen asgari ücret hakkında flaş bir haber geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.
Bu bağlamda pek çok kalemde ödeme miktarları değişecek.
BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNU KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu AK Parti Genel Merkezi'ne davet etti.
Erdoğan'ın işçi ve işveren temsilcileriyle görüşmesi 1 saat sürdü.
BAKAN IŞIKHAN VE TÜRK-İŞ BAŞKANI ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME
Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ'i ziyaret etti.
Bakan Işıkhan'ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.
Bakan Işıkhan'a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.
BİR AÇIKLAMA DA TÜRK-İŞ'TEN
Bakan Işıkhan sonrası bir açıklama da TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay asgari ücret toplantısı için AK Parti Genel Merkezi'nde gideceklerini söyledi. Atalay, 'Rakam yok' dedi.
Atalay, "Bugüne kadar asgari ücretle ilgili hiçbir açıklama çıkmadı. Bazı yerler birtakım rakamlar açıkladı, biz hiçbir şey söylemedik. Şimdi biz oraya gideceğiz. Bize söylenen rakam kafamıza uyarsa biz de istediğimiz rakamı söyleriz. Zannediyorum şu an AK Parti Genel Merkezi'ne gidiyoruz. Otururuz rakamları söyleriz, kanaatimizi söyleriz, dediğimiz yerde dururuz. İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur. Rakamı onlar ilk önce bize sunsunlar, ondan sonra biz açıklayacağız. Bakan bey de bize rakam sormadı. Cumhurbaşkanımız sorsun, ilk önce işveren ile hükümet söylesin, ondan sonra da biz anlatırız" ifadelerini kullandı.