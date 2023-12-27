Evlenene 2 yıllık ikramiye fırsatı! Dul, yetim aylıkları ve çeyiz yardımı nasıl değişecek?

Yeni yılda asgari ücret, memur ve emekli aylıklarıyla birlikte dul ve yetimlerin aylıkları ve buna bağlı sosyal güvenlik destekleri de artacak.







En düşük emekli aylığı 10 bin lira yapılırsa, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 7 bin 500, yüzde 50 olana 5 bin, yüzde 25 olana da 2 bin 500 liradan az maaş ödenemeyecek.