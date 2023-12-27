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Evlenene 2 yıllık ikramiye fırsatı! Dul, yetim aylıkları ve çeyiz yardımı nasıl değişecek?

Yeni yılda asgari ücret, memur ve emekli aylıklarıyla birlikte dul ve yetimlerin aylıkları ve buna bağlı sosyal güvenlik destekleri de artacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca sağlanan evlenme ödeneğinin tutarı da yükselecek.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Aralık 2023 Güncelleme 27 Aralık 2023, 07:00
Evlenene 2 yıllık ikramiye fırsatı! Dul, yetim aylıkları ve çeyiz yardımı nasıl değişecek?

Yeni yılda asgari ücret, memur ve emekli aylıklarıyla birlikte dul ve yetimlerin aylıkları ve buna bağlı sosyal güvenlik destekleri de artacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca sağlanan evlenme ödeneğinin tutarı da yükselecek.




En düşük emekli aylığı 10 bin lira yapılırsa, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 7 bin 500, yüzde 50 olana 5 bin, yüzde 25 olana da 2 bin 500 liradan az maaş ödenemeyecek.

Yetim kız çocukları 24 maaş tutarında evlenme, çeyiz yardımı alabilecek.

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