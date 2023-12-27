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Çalışan emekliye 5 bin TL! Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edilmişti. Milyonları ilgilendiren teklif ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Peki çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak? Kimler yararlanabilecek? İşte çalışan emeklilere ikramiye haberinin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 18:54 Güncelleme 27 Aralık 2023, 19:03
Çalışan emekliye 5 bin TL! Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı

Son dakika haberleri... Çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesi için Meclis süreci tamamlandı. Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre 4,7 milyon daha emekli 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödeme alacak.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı!

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
Emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis süreci artık geride kalırken Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimat sonrası hummalı çalışma başladı. Düzenleme Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve SGK ödeme takvimi için harekete geçecek. A Haber ekranlarında son durumu değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ödeme tarihleriyle ilgili olarak yarından itibaren ödemelerin başlayabileceğini işaret etti.

DUL VE YETİMLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK
İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL,
Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL,
Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye ödemesi alıyor.

İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLER DE YARARLANACAK
5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE ÖDEMELER TAMAMLANDI
Çalışmayan emeklilere ödemeler 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı. Burada SSK'lılar tahsis numarasına göre 11-12-13 Kasım tarihinde emekli ikramiyesi ödemesi alırken, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri de 14 Kasım'da ödemesini hesaplarda gördü.

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