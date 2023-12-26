SSK, Bağkur’lu uyarıldı! Dilekçesini vermeyen 1 maaş kaçıracak! Bu hatayı yapan +70.000 TL fazla öder

Aralık ayının son haftasına girdiğimiz bu günlerde, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretten yararlanacaklar ve emeklilik planları yapanlar için önemli bir tarih yaklaşıyor. Emeklilik için prim satın alacakların dikkat etmesi gereken kritik bir zaman dilimi var. Askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanmaları için ödenecek paralar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle, borçlanma başvurusunda bulunacak olanların bu yılki asgari ücret üzerinden ödeme yapabilmek için Aralık ayının sonuna kadar harekete geçmeleri gerekiyor. İşte merak edilenler...

PRİM ÖDEMESİ İÇİN KRİTİK TARİH Emeklilik için prim satın alacakları ilgilendiren bilgiye göre; bu ay içinde başvuru yapacak olanlar, ödemelerini mevcut asgari ücret üzerinden gerçekleştirecekler. Ancak Ocak ayında başvuranlar, yeni asgari ücretin yüzde 45-50 artması beklenirken bu artışı göz önünde bulundurarak ödeme yapacaklar. Bu durum, 70 bin lirayı bulan fazla ödeme anlamına gelebilir. Bu nedenle, emeklilik için prim satın almayı düşünenlerin bu hafta sonuna kadar başvurularını yaparak ödeme emrini beklemeleri, ciddi bir mali avantaj sağlayabilir.