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TÜİK TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ocak ayı kira zammı ne zaman belli olacak? 2024 İş yeri, dükkan kirası hesaplama

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte, kiracılar kiralarının ne kadar artacağını merak ediyor ve kira artış oranlarını sorguluyorlar. Kira artış oranları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre belirlenmekte ve bu oranlara göre kiraların tavan fiyatı tespit ediliyor. Peki, Ocak ayı kira zammı ne zaman belli olacak? TÜİK TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 10:19 Güncelleme 26 Aralık 2023, 10:19
TÜİK TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ocak ayı kira zammı ne zaman belli olacak? 2024 İş yeri, dükkan kirası hesaplama

Ocak ayına sayılı günler kala kiralara yüzde kaç zam olacağını merak ediyor. Aralık ayının sonlarına doğru en çok araştırılan konuların başında Ocak ayı kira artış oranı bulunuyor. Peki, Ocak ayı kira zammı ne zaman belli olacak? TÜİK TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

Ocak ayı kira zammı ne zaman belli olacak?

3 Ocak'ta iş yeri ve dükkan kiraları belli olcak.

2023 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ise 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken, bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 olasılıkla yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,15 olasılıkla yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 12,85 olasılıkla ise yüzde 44,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,90 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 40,24 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 17,73 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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