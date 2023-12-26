TÜİK TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ocak ayı kira zammı ne zaman belli olacak? 2024 İş yeri, dükkan kirası hesaplama

Ocak ayına sayılı günler kala kiralara yüzde kaç zam olacağını merak ediyor. Aralık ayının sonlarına doğru en çok araştırılan konuların başında Ocak ayı kira artış oranı bulunuyor. Peki, Ocak ayı kira zammı ne zaman belli olacak? TÜİK TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken, bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.