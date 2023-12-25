500 milyar dolarlık çılgın keşif! Beyaz altının hasını orada buldular

Michael Cohen, keşfe yönelik olarak kişisel bir pişmanlık dile getirdi. Cohen fen derslerine olan ilgisizliği ve genç yaşta bu alandan uzaklaşmasının, bu büyük keşfi daha önce fark edememesine neden olduğunu belirtti. Cohen "Beyaz altın"ın bilim ve teknoloji dünyası için yeni kapılar açabileceğine dikkat çekti.

18 MİLYON TONA KADAR... Çalışmalar, karbon ölçümleriyle desteklendi ve bölgede "yumuşak, gümüşi beyaz görünümü" ile karakterize edilen lityumun varlığı doğrulandı. Lityum, özellikle şarj edilebilir piller ve elektrikli araçlar için kritik bir metal olarak biliniyor.