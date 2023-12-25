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500 milyar dolarlık çılgın keşif! Beyaz altının hasını orada buldular

Bilim dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Pasifik Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Michael Cohen, Güney Kaliforniya'daki Salton Denizi'nin altında büyük bir lityum yatağı keşfedildiğini açıkladı. Bu keşif, deniz tabanının yaklaşık 1500 feet altında gerçekleşti ve 'beyaz altın' olarak adlandırılan bu lityum rezervinin değeri 540 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 10:22 Güncelleme 25 Aralık 2023, 10:22
500 milyar dolarlık çılgın keşif! Beyaz altının hasını orada buldular

Michael Cohen, keşfe yönelik olarak kişisel bir pişmanlık dile getirdi. Cohen fen derslerine olan ilgisizliği ve genç yaşta bu alandan uzaklaşmasının, bu büyük keşfi daha önce fark edememesine neden olduğunu belirtti. Cohen "Beyaz altın"ın bilim ve teknoloji dünyası için yeni kapılar açabileceğine dikkat çekti.

18 MİLYON TONA KADAR...

Çalışmalar, karbon ölçümleriyle desteklendi ve bölgede "yumuşak, gümüşi beyaz görünümü" ile karakterize edilen lityumun varlığı doğrulandı. Lityum, özellikle şarj edilebilir piller ve elektrikli araçlar için kritik bir metal olarak biliniyor.

Bilim insanları, Salton Denizi'nin altında dört milyon ton lityum bulunduğunu ve bu miktarın 18 milyon tona kadar çıkabileceğini tahmin ediyor.

Aktarılan bilgilere göre, bu keşif dünyadaki tüm elektrikli araçlara yeterli olabilecek miktarda lityumu içeriyor.

Riverside'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden Jeokimya Profesörü Michael MKibben, bu keşfin önemine vurgu yaptı.

Keşfin, Colorado Nehri'nden büyük bir su kaynağı gerektireceği ve çevresel etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi.

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