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Toplu para öde şipşak emekli ol! 90-360-2160 eksik prim günü olana hemen maaş bağlanıyor

Emeklilik her çalışanın hayatındaki önemli bir dönemeç. Türkiye'de emeklilik için belirlenen koşullar belirli bir yaşa ulaşma, sigortalı olunan süreyi tamamlama ve yeterli sayıda prim ödemesi yapmayı içeriyor. İlk sigortalı olunan tarih emeklilik şartlarını belirlemede hayati bir öneme sahip oluyor. Ancak bu süreçte sıkça yapılan hatalardan biri sigorta primlerinin eksik ödenmesi. Bu durum emeklilik hedeflerine ulaşmayı zorlaştırabiliyor. Bu nedenle sigorta primlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve eksik ödemelerin önlenmesi büyük önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 13:28 Güncelleme 25 Aralık 2023, 13:28
Toplu para öde şipşak emekli ol! 90-360-2160 eksik prim günü olana hemen maaş bağlanıyor

Borçlanma eksik prim günleri için bir çözüm sunuyor ve emeklilik hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynuyor. Askerlik hizmetini tamamlayanlar bu süreyi borçlanarak erken emekli olma hakkı kazanabiliyor. Kadınlar için ise doğum borçlanması, emeklilik sürecini hızlandırma fırsatı sunuyor. Her bir doğum için iki yıllık süre borçlanılabiliyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Askerlik görevini yerine getirenler, bu süreyi borçlanarak emeklilik hedeflerine daha hızlı ulaşabilir. Bu özellikle askerlik görevini tamamlamış ancak sigortalı olmayan bireyler için önemli bir fırsattır.

DOĞUM BORÇLANMASI

Kadınlar, doğumdan sonraki sekiz haftalık istirahat süreleri, çoğul gebelik durumunda ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kala çalışmaya devam etmeleri durumunda, doğum sonrası istirahat süresine ek olarak toplam iki yıllık süreyi borçlanabilir. Bu bağlamda kadın sigortalılar, doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere, toplamda en fazla 6 yıl süresince bu haklarını kullanabilir.

KAMU PERSONELİNİN AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ

Kamu sektöründe çalışan personel, aylıksız izin sürelerini borçlanarak emeklilik planlarını güçlendirebilir. Bu durum, kamu çalışanları için önemli bir avantaj sağlar.

EĞİTİM VE UZMANLIK BORÇLANMASI

Sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için tıp doktorluğu veya uzmanlık eğitimi sürelerinin borçlanılması mümkündür. Bu, sağlık profesyonellerinin erken emeklilik hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırır.

STAJ SÜRELERİ

Avukatlık stajı gibi sigortalı olmadan yapılan staj süreleri, borçlanma yoluyla emeklilik hesaplarına eklenebilir. Bu, hukuk alanında kariyer yapmayı planlayan bireyler için bir avantajdır.

DİĞER BORÇLANMA YOLLARI

Emeklilik sistemi, çeşitli borçlanma yollarını da içerir. Bunlar arasında grev ve lokavt süreleri, hekimlerin fahri asistanlık süreleri, seçim kanunlarına göre görevlerinden istifa edenlerin borçlanma imkanı, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların eksik sürelerini tamamlama, ve yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim sürelerini borçlanabilmesi yer alır.

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