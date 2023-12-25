Toplu para öde şipşak emekli ol! 90-360-2160 eksik prim günü olana hemen maaş bağlanıyor

Borçlanma eksik prim günleri için bir çözüm sunuyor ve emeklilik hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynuyor. Askerlik hizmetini tamamlayanlar bu süreyi borçlanarak erken emekli olma hakkı kazanabiliyor. Kadınlar için ise doğum borçlanması, emeklilik sürecini hızlandırma fırsatı sunuyor. Her bir doğum için iki yıllık süre borçlanılabiliyor.
ASKERLİK BORÇLANMASI
Askerlik görevini yerine getirenler, bu süreyi borçlanarak emeklilik hedeflerine daha hızlı ulaşabilir. Bu özellikle askerlik görevini tamamlamış ancak sigortalı olmayan bireyler için önemli bir fırsattır.
DOĞUM BORÇLANMASI
Kadınlar, doğumdan sonraki sekiz haftalık istirahat süreleri, çoğul gebelik durumunda ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kala çalışmaya devam etmeleri durumunda, doğum sonrası istirahat süresine ek olarak toplam iki yıllık süreyi borçlanabilir. Bu bağlamda kadın sigortalılar, doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere, toplamda en fazla 6 yıl süresince bu haklarını kullanabilir.