Çalışana-emekliye eşit zam: Asgari ücretli, memur ve emekli için hangi oran öne çıkıyor? Gelir vergisi dilimleri nasıl değişecek?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret bu hafta yapılacak üçüncü toplantıda açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücreti belirleme çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirmesinin ardından nihai kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Bugüne kadar yapılan açıklamalarda asgari ücretli, emekli ve memura eşit zam sinyali ön plana çıktı.

'DESTEK DEVAM ETSİN'

Asgari ücretin memur zammı dikkate alınarak yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya çıkma ihtimali bulunuyor. Bu durumda asgari ücret brüt 20 bin 121 lirayı, işverene maliyeti de 23 bin 642 lirayı buluyor. Edinilen bilgiye göre; işçi tarafı yürütülen müzakerelerde 17 bin liranın altında bir tutara imza atmayacaklarını dile getirirken, işveren tarafı da asgari ücret desteğinin artarak devam ettirilmesini talep ediyor.