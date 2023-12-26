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Çalışana-emekliye eşit zam: Asgari ücretli, memur ve emekli için hangi oran öne çıkıyor? Gelir vergisi dilimleri nasıl değişecek?

Asgari ücret bu hafta, memur ve emekli zamları ise 3 Ocak tarihinde belli olacak. Milyonlar yapılacak açıklamalara kilitlenirken, eşit zam sinyali ön plana çıktı...

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Aralık 2023 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:04
Çalışana-emekliye eşit zam: Asgari ücretli, memur ve emekli için hangi oran öne çıkıyor? Gelir vergisi dilimleri nasıl değişecek?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret bu hafta yapılacak üçüncü toplantıda açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücreti belirleme çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirmesinin ardından nihai kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Bugüne kadar yapılan açıklamalarda asgari ücretli, emekli ve memura eşit zam sinyali ön plana çıktı.

'DESTEK DEVAM ETSİN'
Asgari ücretin memur zammı dikkate alınarak yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya çıkma ihtimali bulunuyor. Bu durumda asgari ücret brüt 20 bin 121 lirayı, işverene maliyeti de 23 bin 642 lirayı buluyor. Edinilen bilgiye göre; işçi tarafı yürütülen müzakerelerde 17 bin liranın altında bir tutara imza atmayacaklarını dile getirirken, işveren tarafı da asgari ücret desteğinin artarak devam ettirilmesini talep ediyor.

TABAN AYLIK FORMÜLÜ
Memur maaş ve emekli zammı da 3 Ocak'ta refah payı olmadan belli olacak. Emekli zammı son yıllarda memur emeklileri ile aynı oranda artıyor. Bu yıl da aynı uygulamanın devamı beklenirken, Bakan Işıkhan'ın memurlar için açıkladığı yüzde 50'lik oranın SSK, Bağ-Kur emekli aylığı için de geçerli olması öngörülüyor. Ayrıca taban aylık düzenlemesiyle 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması bekleniyor.

VERGİ DİLİMLERİ NETLEŞECEK
Bu hafta asgari ücretle beraber 2024 yılı vergi dilimleri de belirlenecek. Yasaya göre, gelir vergisi tarifesi her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı'nın, yeniden değerleme oranıyla belirlenen tutarı yüzde 50'sine kadar artırma veya indirme yetkisi bulunuyor. Vergi dilimi tarifesiyle çalışanların 2024 yılında ödeyeceği vergi de netleşecek. İlk vergi dilimine tabi kazanç tutarı ne kadarsa yüksekse çalışan vergi dilimindeki artıştan o kadar az etkileniyor.

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