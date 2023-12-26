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2024 ASGARİ ÜCRETTE SON VİRAJ! Asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi oranlar var? Gelir vergisi dilimleri nasıl değişecek? Kalem kalem hesaplandı

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Milyonlarca çalışan ve işveren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısından çıkacak rakamı bekliyor. İlk iki toplantıda rakam telaffuz edilmedi ancak Başkan Erdoğan'ın "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözlerinin ardından yapılacak zam oranının yüzde 55'leri bulabileceği konuşuluyor. Asgari ücret ile ilgili masadaki formüller araştırılırken bir yandan da açıklanacak oranla işsizlik maaşı, engelli aylığı, 65 yaş maaşı, kıdem tazminatı, Bağ-Kur prim ödemeleri de değişecek. Milyonlar yapılacak açıklamalara kilitlenirken, eşit zam sinyali ön plana çıktı... İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 15:05 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:35
2024 ASGARİ ÜCRETTE SON VİRAJ! Asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi oranlar var? Gelir vergisi dilimleri nasıl değişecek? Kalem kalem hesaplandı

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Milyonlarca çalışan 2024 asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. İlk iki toplantıdan henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Başkan Erdoğan'ın "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" şeklindeki sözlerinin ardından zam oranının yüksek olacağına dair beklentiler arttı. Öte yandan bugüne kadar yapılan açıklamalarda asgari ücretli, emekli ve memura eşit zam sinyali de ön plana çıktı.

BU FORMÜLLERE DİKKAT!
Eğer Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücrette yüzde 40 artış yönünde karar alırsa net 15 bin 963, brüt de 18 bin 780 lira seviyesine ulaşılacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.

Asgari ücrette karar haftası!

Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 liraya çıkarken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 liraya ulaşacak.

Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 50 seviyelerinde beklenmesi, asgari ücrette de bu seviyeleri gündeme getirdi. Asgari ücret yüzde 50'lik artış kararı verilirse net 17 bin 103, brüt 20 bin 121, işverene maliyeti ise 23 bin 643 liraya çıkacak.

FORMÜLLERE GÖRE NE OLACAK?

Yüzde 30 zamlı

Net asgari ücret: 14.823,02 TL
Brüt asgari ücret: 17.438,85 TL
İşverene maliyeti: 20.490,65 TL

Yüzde 40 zamlı:

Net ücret: 15.963,25 TL

Brüt ücret: 18.780,30 TL

İşverene maliyeti: 22.066,86 TL

Yüzde 45 zamlı:

Net ücret: 16.533,37 TL

Brüt ücret: 19.451,02 TL

İşverene maliyeti: 22.854,96 TL

Yüzde 50 zamlı:

Net ücret: 17.103,49 TL

Brüt ücret: 20.121,75 TL

İşverene maliyeti: 23.643,06 TL

Yüzde 55 zamlı
Net asgari ücret: 17.673,60 TL

Brüt asgari ücret: 20.792,47 TL
İşverene maliyeti: 24.431,16 TL

İTO'DAN 3-4 FARKLI ÜCRET TEKLİFİ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'daki asgari ücretle 6. bölge teşvikleri kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerektiğini belirterek, "Nasıl yatırımlar için 1'den 6'ya kadar farklı teşviklerin uygulandığı bölgeler varsa asgari ücret de 3 veya 4 skala olarak belirlenebilir" dedi. Gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesinin de iş dünyasının üzerinde durduğu bir konu olduğunu söyleyen Avdagiç, "Çalışanların gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin yanı sıra SGK üst limitinin revize edilmesi de çalışma hayatı için önemli bir açılım olabilir" diye konuştu.

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte birçok kalem de değişecek. Bunlardan biri işsizlik maaşı. Asgari ücrete eğer yüzde 30 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşının 6922 liraya, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 8253 liraya çıkması bekleniyor. En yüksek işsizlik maaşı ise yüzde 30 zam ile 13 bin 845 liraya, yüzde 55 zam olması durumunda da 16 bin 507 liraya çıkacağı belirtiliyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ
Asgari ücrete yapılacak zam genel sağlık sigortasını da etkileyecek. Buna göre asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa GSS primi aylık 402 lira, yüzde 55 zam olursa 623 liraya çıkıyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ
İsteğe bağlı sigorta priminin en yükseğine yüzde 30 zam gelirse aylık 41 bin 852 liraya, yüzde 55 zam gelirse de aylık prim ödemesi 49 bin 900 liraya çıkıyor.

BAĞ-KUR PRİMLERİ DE YÜKSELİYOR
Asgari ücrete yapılacak zam Bağ-Kur prim ödemelerini de artıracak. Primler eğer asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 6016 liraya, yüzde 55 zam gelirse 7173 liraya çıkacak.

65 YAŞ AYLIKLARINA ZAM
65 yaş aylıkları da asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 4139 liraya, yüzde 55 zam gelirse 4935 liraya yükselecek.

ENGELLİ AYLIKLARI NE OLACAK?
Engelli aylıkları da asgari ücret zammıyla yükselecek. Yüzde 40-69 arası engelli olanların maaşlarına yüzde 30 zam gelirse 3411 lira, yüzde 55 zam gelirse 4067 liraya çıkacak.

Yüzde 70 ve üzeri engelliliği bulunanların maaşlarına yüzde 30 zam gelirse 4956 liraya, yüzde 55 zam gelirse 5910 liraya çıkacak.

18 yaş altı engelli aylığına yüzde 30 zam gelirse 3304 liraya, yüzde 55 zam gelirse 3940 liraya çıkacak.

DOĞUM, ASKERLİK BORÇLANMASI PRİMLERİ YÜKSELİYOR
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora gibi zamanlarda geçen sürelerin borçlanma primleri de artıyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde en düşük borçlanma günlük 185 liraya, yüzde 55 zam gelmesi halinde ise 221 liraya çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde en yüksek borçlanma günlük 1394 liraya, yüzde 55 zam olursa da 1663 liraya çıkacak.

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATLARI DA DEĞİŞECEK
Asgari ücret alanların kıdem tazminatı hesaplamaları da yeni zamma göre değişecek. 1 yıldır çalışan asgari ücretli biri eğer asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 17 bin 438 lira, yüzde 55 zam gelirse 20 bin 791 lira kıdem tazminatı alacak. 10 yıl çalışan asgari ücretli yüzde 30 zamla 174 bin 380 lira, yüzde 55 zamla 207 bin 910 lira kıdem tazminatını hak edecek. Örnek hesaplama sadece kıdem tazminatını içeriyor, ihbar tazminatı, izin hakları ve diğer yan hakları kapsamıyor.


TABAN AYLIK FORMÜLÜ
Memur maaş ve emekli zammı da 3 Ocak'ta refah payı olmadan belli olacak. Emekli zammı son yıllarda memur emeklileri ile aynı oranda artıyor. Bu yıl da aynı uygulamanın devamı beklenirken, Bakan Işıkhan'ın memurlar için açıkladığı yüzde 50'lik oranın SSK, Bağ-Kur emekli aylığı için de geçerli olması öngörülüyor. Ayrıca taban aylık düzenlemesiyle 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması bekleniyor.

VERGİ DİLİMLERİ NETLEŞECEK
Bu hafta asgari ücretle beraber 2024 yılı vergi dilimleri de belirlenecek. Yasaya göre, gelir vergisi tarifesi her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı'nın, yeniden değerleme oranıyla belirlenen tutarı yüzde 50'sine kadar artırma veya indirme yetkisi bulunuyor. Vergi dilimi tarifesiyle çalışanların 2024 yılında ödeyeceği vergi de netleşecek. İlk vergi dilimine tabi kazanç tutarı ne kadarsa yüksekse çalışan vergi dilimindeki artıştan o kadar az etkileniyor.

AKBAŞOĞLU: YÜZDE 50'YE YAKIN BİR ZAM OLACAĞI ORTAYA ÇIKIYOR
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret sürecine ilişkin bilgi veren Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret ile ilgili hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz alım gücünü arttıracak bir perspektifi çerçeveyi ortaya koyacağız işçi kardeşlerimize çalışan kardeşlerimize bunu ifade etmek isteriz. Üçüncü görüşmeyi inşallah bu hafta yapıp aralık ayı içerisinde pazartesiden itibaren asgari ücret tespit komisyonu tekrar bir araya gelmek suretiyle haftaya cuma gününe kadar belli olacaktır. Bu hafta içerisinde memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zammın söz konusu olacağı ortaya çıkıyor."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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