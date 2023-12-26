2024 ASGARİ ÜCRETTE SON VİRAJ! Asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi oranlar var? Gelir vergisi dilimleri nasıl değişecek? Kalem kalem hesaplandı

DOĞUM, ASKERLİK BORÇLANMASI PRİMLERİ YÜKSELİYOR Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora gibi zamanlarda geçen sürelerin borçlanma primleri de artıyor. Asgari ücret e yüzde 30 zam gelmesi halinde en düşük borçlanma günlük 185 liraya, yüzde 55 zam gelmesi halinde ise 221 liraya çıkacak.

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATLARI DA DEĞİŞECEK Asgari ücret alanların kıdem tazminatı hesaplamaları da yeni zamma göre değişecek. 1 yıldır çalışan asgari ücretli biri eğer asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 17 bin 438 lira, yüzde 55 zam gelirse 20 bin 791 lira kıdem tazminatı alacak. 10 yıl çalışan asgari ücretli yüzde 30 zamla 174 bin 380 lira, yüzde 55 zamla 207 bin 910 lira kıdem tazminatını hak edecek. Örnek hesaplama sadece kıdem tazminatını içeriyor, ihbar tazminatı, izin hakları ve diğer yan hakları kapsamıyor.



TABAN AYLIK FORMÜLÜ

Memur maaş ve emekli zammı da 3 Ocak'ta refah payı olmadan belli olacak. Emekli zammı son yıllarda memur emeklileri ile aynı oranda artıyor. Bu yıl da aynı uygulamanın devamı beklenirken, Bakan Işıkhan'ın memurlar için açıkladığı yüzde 50'lik oranın SSK, Bağ-Kur emekli aylığı için de geçerli olması öngörülüyor. Ayrıca taban aylık düzenlemesiyle 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması bekleniyor.

VERGİ DİLİMLERİ NETLEŞECEK

Bu hafta asgari ücretle beraber 2024 yılı vergi dilimleri de belirlenecek. Yasaya göre, gelir vergisi tarifesi her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı'nın, yeniden değerleme oranıyla belirlenen tutarı yüzde 50'sine kadar artırma veya indirme yetkisi bulunuyor. Vergi dilimi tarifesiyle çalışanların 2024 yılında ödeyeceği vergi de netleşecek. İlk vergi dilimine tabi kazanç tutarı ne kadarsa yüksekse çalışan vergi dilimindeki artıştan o kadar az etkileniyor.

AKBAŞOĞLU: YÜZDE 50'YE YAKIN BİR ZAM OLACAĞI ORTAYA ÇIKIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret sürecine ilişkin bilgi veren Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret ile ilgili hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz alım gücünü arttıracak bir perspektifi çerçeveyi ortaya koyacağız işçi kardeşlerimize çalışan kardeşlerimize bunu ifade etmek isteriz. Üçüncü görüşmeyi inşallah bu hafta yapıp aralık ayı içerisinde pazartesiden itibaren asgari ücret tespit komisyonu tekrar bir araya gelmek suretiyle haftaya cuma gününe kadar belli olacaktır. Bu hafta içerisinde memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zammın söz konusu olacağı ortaya çıkıyor."