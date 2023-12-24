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İstanbul Havalimanı yine Avrupa'yı tahtından etti! Günlük ortalama 1296 uçuşla zirvenin tek sahibi oldu

Türkiye hava yolu ulaşımında büyük bir başarıya imza atıyor. Avrupa Havacılık Raporu'na göre İstanbul Havalimanı 4-10 Aralık'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 15:20 Güncelleme 24 Aralık 2023, 15:20
İstanbul Havalimanı yine Avrupa’yı tahtından etti! Günlük ortalama 1296 uçuşla zirvenin tek sahibi oldu

İstanbul Havalimanı, 4-10 Aralık tarihlerinde günlük ortalama 1296 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 4-10 Aralık tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.



Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1296 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1286 uçuşla Londra Heathrow, 1251 uçuşla Amsterdam Schiphol ile 1217 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.

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