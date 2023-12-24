Yeni yıl indirimler güncellendi! BİM 26-29 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımda! Paşabahçe tabağı, Tefal tava, flamlı eşarp...

BİM marketlerinin bu haftaki indirimli ürünleri belli oldu. 2023 yılını geride bırakırken BİM marketleri de son Aralık ayı indirimlerini duyurdu. Bu hafta Salı ve Cuma günü için yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Paşabahçe'nin tabak, bardak, kavanoz, şekerlik, şişe ve çay takımı indirime girdi. Tefal marka tava da 349 TL'ye düştü. Ayrıca fıtın tepsisi de 299 TL'ye satılacak. 29 Aralık 2023 tarihinden itibaren mutfak ürünlerinde kampanya geçerli olacak. 26 Aralık'tan itibaren ise gıda ürünlerinde indrim uygulanacak. İşte BİM 26-29 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.