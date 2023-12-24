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Yeni yıl indirimler güncellendi! BİM 26-29 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımda! Paşabahçe tabağı, Tefal tava, flamlı eşarp...

BİM 26-29 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte zincir marketlerin tümü harekete geçti. BİM marketleri de bu kapsamda Aralık ayının son indirimlerini duyururken, yılbaşı için de özel kampanyasını başlattı. Buna göre Salı gününden itibaren cipsiler 35 TL'ye, mısır çerezi 8 TL'ye, kola 24 TL'ye, puding 47 TL'ye satılacak. Cuma'dan itibaren ise teknolojik ürünlerde indirim başlayacak. İşte BİM 26-29 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 07:21 Güncelleme 24 Aralık 2023, 07:21
Yeni yıl indirimler güncellendi! BİM 26-29 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımda! Paşabahçe tabağı, Tefal tava, flamlı eşarp...

BİM marketlerinin bu haftaki indirimli ürünleri belli oldu. 2023 yılını geride bırakırken BİM marketleri de son Aralık ayı indirimlerini duyurdu. Bu hafta Salı ve Cuma günü için yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Paşabahçe'nin tabak, bardak, kavanoz, şekerlik, şişe ve çay takımı indirime girdi. Tefal marka tava da 349 TL'ye düştü. Ayrıca fıtın tepsisi de 299 TL'ye satılacak. 29 Aralık 2023 tarihinden itibaren mutfak ürünlerinde kampanya geçerli olacak. 26 Aralık'tan itibaren ise gıda ürünlerinde indrim uygulanacak. İşte BİM 26-29 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.

29 ARALIK 2023 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

26 ARALIK 2023 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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