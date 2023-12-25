SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yine zirvede: İstanbul Havalimanı Avrupa şampiyonu!

Türkiye hava yolu ulaşımında büyük bir başarıya imza atıyor. Avrupa Havacılık Raporu'na göre İstanbul Havalimanı 4-10 Aralık'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İşte sizler için derlediğimiz 25 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Aralık 2023 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:00
Yine zirvede: İstanbul Havalimanı Avrupa şampiyonu!

İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirveyi bırakmıyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) raporuna göre; İstanbul Havalimanı 4-10 Aralık döneminde günlük ortalama bin 296 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 286 uçuşla Londra Heathrow, bin 251 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 217 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.

İKİNCİ PİST AÇILIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilecek olan Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistini yerli otomobil Togg ile test etti. Açılış öncesi dün yeni piste gelen Uraloğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile birlikte burada incelemelerde bulundu.



BORCU OLANA SAĞLIK HİZMETİ
Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlar, prim borcu olsa dahi Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, GSS'li olup prim borcu olanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Bu kapsamdaki kişilerin prim borcu olup olmadığına bakılmayacak.

DOLU DOLU KAYAK
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı dolu dolu geçecek. Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, şu anda otel rezervasyonlarının yüzde 90'a ulaştığını söyledi. Yeni yıla Erciyes'te girmek isteyen misafirleri çeşitli programlar beklediğini aktaran Akşehirlioğlu, şöyle konuştu: "Otellerimizin dolulukları gayet iyi durumda. Son pistimizi de açtıktan sonra yüzde 100'e yaklaşır. Yılbaşında tamamen dolu olacak. Otellerin etkinlikleri olacak, biz de inşallah hem gece kayağı yaptırmayı hem de bazı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Yılbaşı Erciyes'te dolu dolu geçecek diyebiliriz. Misafirlerimizi Erciyes'e davet ediyoruz."

TU'RUS'T REKORU
Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte 15.2 milyon turist sayısının geçildiğini belirterek, "Bu, Antalya Havalimanı verilerine göre bir sayı. Bunun üzerine diğerlerini de eklemek lazım. 2019 verilerini yüzde 5 oranında geçtik" dedi. Antalya'ya en çok turist gönderen ülkelere değinen Şahin, Ruslar'ın ilk sırada yer aldığını söyledi. Şahin, "Turizm misafirlerimiz çeşitlendi. Polonyalı, Alman, İngiliz turistte ciddi artış var. Rusya ve Ukrayna yine var. AB ülkelerinin yanı sıra Türki Cumhuriyetlerden de çok sayıda turist geldi" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti 81 ilin 74’ünde aday çıkaracak! Beklenen tarih belli oldu! Adaylar ne zaman ilan edilecek?
Türkiye’nin en büyük ikinci pisti! Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yeni pistini Başkan Erdoğan açacak
Casper
SON DAKİKA