Yine zirvede: İstanbul Havalimanı Avrupa şampiyonu!

DOLU DOLU KAYAK Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı dolu dolu geçecek. Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, şu anda otel rezervasyonlarının yüzde 90'a ulaştığını söyledi. Yeni yıla Erciyes'te girmek isteyen misafirleri çeşitli programlar beklediğini aktaran Akşehirlioğlu, şöyle konuştu: "Otellerimizin dolulukları gayet iyi durumda. Son pistimizi de açtıktan sonra yüzde 100'e yaklaşır. Yılbaşında tamamen dolu olacak. Otellerin etkinlikleri olacak, biz de inşallah hem gece kayağı yaptırmayı hem de bazı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Yılbaşı Erciyes'te dolu dolu geçecek diyebiliriz. Misafirlerimizi Erciyes'e davet ediyoruz."

TU'RUS'T REKORU

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte 15.2 milyon turist sayısının geçildiğini belirterek, "Bu, Antalya Havalimanı verilerine göre bir sayı. Bunun üzerine diğerlerini de eklemek lazım. 2019 verilerini yüzde 5 oranında geçtik" dedi. Antalya'ya en çok turist gönderen ülkelere değinen Şahin, Ruslar'ın ilk sırada yer aldığını söyledi. Şahin, "Turizm misafirlerimiz çeşitlendi. Polonyalı, Alman, İngiliz turistte ciddi artış var. Rusya ve Ukrayna yine var. AB ülkelerinin yanı sıra Türki Cumhuriyetlerden de çok sayıda turist geldi" dedi.