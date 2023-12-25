Emeklilikte yeni dönem: Tamamlayıcı sistem desteklenecek! Malul aylığı alana işe dönüş yolu açılacak





MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

Sigortalının çalıştığı ya da yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan nedenle veya iş şartlarından dolayı uğranılan geçici, sürekli hastalıklarda, bedensel veya ruhsal rahatsızlarda erken emekli olunur. Malulen emeklilik için SGK'ya yapılacak başvuru, hastaneye sevk süreci ve Sağlık Kurulu raporu meslek hastalığı için de geçerlidir. Özür oranınızı bildirir raporunuz ile ilinizde bulunan defterdarlık ya da vergi dairesine başvuruda bulunmalısınız.





MALULEN EMEKLİLİK BÜTÜN SİGORTA KOLLARINI KAPSAR MI?

Maluliyet tespitinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayırımı bulunmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik hizmetleri ve normal sigortalıların maluliyet tespitinde her bir kurumun sağlık yönetmeliği dikkate alınıyor. Ağır hastalıklarda malul aylığı bağlanması için en az 10 yıl sigortalı ve 1.800 gün prim ödeme koşulu bulunuyor. SGK'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödemiş olmayanların sevk işlemi yapılmıyor. Prim gün sayısını borçlanma ile tamamlayanlar da aylık alabiliyor. Erkekler askerlik sürelerini, kadınlar doğum sonrası çalışmadıkları süreleri ve ücretsiz izin günlerini borçlanabiliyor.





BAKIMA MUHTAÇ OLANLAR İÇİN SİGORTALILIK SÜRESİ ZORUNLU MU?

Başkasının bakımına muhtaç derecede durumu ağır olan hastalarda on yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor. Ancak, en az 1.800 gün prim ödemesi şartı aranıyor. Her iki kol, bacak felci, vücudun sol ya da sağ yarısında felç, ruh sağlığı kliniğinde kalmayı gerektiren psikolojik hastalıklar iki gözde yüzde 100 görme kaybı, ağır beslenme bozuklukları, yardımcı solunum cihazlarına sürekli bağımlılık gibi günlük yaşam aktivitelerinin sağlanamaması bu kapsama giriyor.





SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ERKEN EMEKLİLİK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Meslekte çalışma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybetme durumunda sürekli gelir kaybına neden olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük durumunda erken emeklilik mümkün. Malulen emekli olamayan engelli hakkıyla da emekliliğe hak kazanabilir. Malulen emekli olmak için gerekli sigortalılık süresi, prim koşulunu yerine getiremeyen engellilik tespiti yaptırarak emekli olabilir. Geçici malul aylığının kalıcı olması için bir hastalık nedeniyle çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp olduğuna dair sağlık raporu gerekiyor.