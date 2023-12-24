Kısmi emeklilik için şartlar güncellendi! 3600 gün ile 10-15 yıl sigortası olanlar emekliliği tam 90’dan vuracak

Kısmi emeklilik hakkı kazanabilmek için belirli bir sigorta süresinin tamamlanması ve prim gün sayısının karşılanması önemli bir rol oynuyor. Bu koşulları sağlayan sigortalılar, belirli bir yaş aralığında kısmi emeklilik imkanlarından yararlanabiliyorlar.
Kısmi Emeklilik İçin Şartlar ve Avantajlar!
Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde yapılan düzenlemelerle birlikte, vatandaşlara kısmi emeklilik yolu açılıyor. İşte 10 yıl primle emeklilik imkanı ve diğer öne çıkan detaylar:
1. Kısmi Emeklilik Şartları:
8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak ve SSK'lı olmak.
3600 prim günü (10 yıl) ve belirli yaş sınırlarını tamamlamak.
Emekli aylığı, son olarak gerçekleşen şartlara göre belirleniyor.