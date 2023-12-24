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Kısmi emeklilik için şartlar güncellendi! 3600 gün ile 10-15 yıl sigortası olanlar emekliliği tam 90'dan vuracak

Türkiye'de emeklilik süreci, belirli koşulları yerine getirmeye bağlı olarak kısmi emekliliği mümkün kılan bir süreci içeriyor. Bu koşullar genellikle sigorta başlangıç tarihine, çalışma süresine ve diğer belirli faktörlere göre değişiklik gösteriyor.

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 23:27 Güncelleme 24 Aralık 2023, 23:27
Kısmi emeklilik için şartlar güncellendi! 3600 gün ile 10-15 yıl sigortası olanlar emekliliği tam 90’dan vuracak

Kısmi emeklilik hakkı kazanabilmek için belirli bir sigorta süresinin tamamlanması ve prim gün sayısının karşılanması önemli bir rol oynuyor. Bu koşulları sağlayan sigortalılar, belirli bir yaş aralığında kısmi emeklilik imkanlarından yararlanabiliyorlar.

Kısmi Emeklilik İçin Şartlar ve Avantajlar!

Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde yapılan düzenlemelerle birlikte, vatandaşlara kısmi emeklilik yolu açılıyor. İşte 10 yıl primle emeklilik imkanı ve diğer öne çıkan detaylar:

1. Kısmi Emeklilik Şartları:

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak ve SSK'lı olmak.

3600 prim günü (10 yıl) ve belirli yaş sınırlarını tamamlamak.

Emekli aylığı, son olarak gerçekleşen şartlara göre belirleniyor.

2. EYT Düzenlemesi ve Tarım İşçileri:

EYT düzenlemesi kapsamında tarım işçileri, belirli şartları sağladıklarında yaşa bakılmaksızın emekli aylığı alabiliyor.

1984'te yapılan düzenleme ve sosyal güvenlik reformları, tarım işçilerine özel emeklilik hakları tanıdı.

3. 12.5 Yıl Primle Emeklilik:

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilikte prim gün şartı 4500'e, yani 12.5 yıla çıkıyor.

Bağ-Kur'lular için reform çalışmaları devam ediyor. Beklenen düzenleme ile prim gün şartının 9000'den 7200'e düşmesi ve kısmi emeklilikte de 4500 güne indirilmesi gündemde.

4. Kısmi Emeklilikte Eksik Primleri Borçlanma İmkanı:

Vatandaşlar, kısmi emeklilik için gereken prim günlerini borçlanma yoluyla tamamlayabilirler.

Bu imkan, birçok çalışan için eksik prim günlerini tamamlama ve emeklilik hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir kolaylık sağlıyor.

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