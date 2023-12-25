Yeni EYT’de sıra onlara geldi! 3600, 4500 ila 5000 günle emeklilik için o tarihte başvurular aktif edilecek

Türkiye'de emeklilik süreci, bireylerin belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda kısmi emekliliği mümkün kılan esnek bir süreci içermektedir. Bu süreç, sigorta başlangıç tarihine, çalışma süresine ve diğer belirli faktörlere göre değişiklik gösteren koşulları içermektedir, böylece bireylere emeklilik dönemlerini daha kişiselleştirme ve yönetme imkanı tanımaktadır.