Yeni EYT’de sıra onlara geldi! 3600, 4500 ila 5000 günle emeklilik için o tarihte başvurular aktif edilecek

Türkiye'de emeklilik süreci, bireylerin belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda kısmi emekliliği mümkün kılan esnek bir süreci içermektedir. Bu süreç, sigorta başlangıç tarihine, çalışma süresine ve diğer belirli faktörlere göre değişiklik gösteren koşulları içermektedir, böylece bireylere emeklilik dönemlerini daha kişiselleştirme ve yönetme imkanı tanımaktadır.
Kısmi Emeklilik İçin Şartlar ve Avantajlar!
Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde yapılan düzenlemelerle birlikte, vatandaşlara kısmi emeklilik yolu açılıyor. İşte 10 yıl primle emeklilik imkanı ve diğer öne çıkan detaylar:
1. Kısmi Emeklilik Şartları:
8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak ve SSK'lı olmak.
3600 prim günü (10 yıl) ve belirli yaş sınırlarını tamamlamak.
Emekli aylığı, son olarak gerçekleşen şartlara göre belirleniyor.