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Yeni EYT'de sıra onlara geldi! 3600, 4500 ila 5000 günle emeklilik için o tarihte başvurular aktif edilecek

Günümüzde emeklilik süreci, sigortalılar için yeni ve esnek bir perspektife kavuşuyor. Kısmi emeklilik hakkı, belirli sigorta süresinin tamamlanması ve gerekli prim gün sayısının karşılanması koşullarına bağlı olarak, sigortalılara önemli bir fırsat sunuyor. Bu hak, belirli yaş aralığındaki bireylerin emeklilik öncesi dönemde, işlerine devam ederken aynı zamanda emeklilik maaşlarından da faydalanabilmesine imkan tanıyor.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 16:35 Güncelleme 25 Aralık 2023, 16:36
Yeni EYT’de sıra onlara geldi! 3600, 4500 ila 5000 günle emeklilik için o tarihte başvurular aktif edilecek

Türkiye'de emeklilik süreci, bireylerin belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda kısmi emekliliği mümkün kılan esnek bir süreci içermektedir. Bu süreç, sigorta başlangıç tarihine, çalışma süresine ve diğer belirli faktörlere göre değişiklik gösteren koşulları içermektedir, böylece bireylere emeklilik dönemlerini daha kişiselleştirme ve yönetme imkanı tanımaktadır.

Kısmi Emeklilik İçin Şartlar ve Avantajlar!

Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde yapılan düzenlemelerle birlikte, vatandaşlara kısmi emeklilik yolu açılıyor. İşte 10 yıl primle emeklilik imkanı ve diğer öne çıkan detaylar:

1. Kısmi Emeklilik Şartları:

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak ve SSK'lı olmak.

3600 prim günü (10 yıl) ve belirli yaş sınırlarını tamamlamak.

Emekli aylığı, son olarak gerçekleşen şartlara göre belirleniyor.

2. EYT Düzenlemesi ve Tarım İşçileri:

EYT düzenlemesi kapsamında tarım işçileri, belirli şartları sağladıklarında yaşa bakılmaksızın emekli aylığı alabiliyor.

1984'te yapılan düzenleme ve sosyal güvenlik reformları, tarım işçilerine özel emeklilik hakları tanıdı.

3. 12.5 Yıl Primle Emeklilik:

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilikte prim gün şartı 4500'e, yani 12.5 yıla çıkıyor.

Bağ-Kur'lular için reform çalışmaları devam ediyor. Beklenen düzenleme ile prim gün şartının 9000'den 7200'e düşmesi ve kısmi emeklilikte de 4500 güne indirilmesi gündemde.

4. Kısmi Emeklilikte Eksik Primleri Borçlanma İmkanı:

Vatandaşlar, kısmi emeklilik için gereken prim günlerini borçlanma yoluyla tamamlayabilirler.

Bu imkan, birçok çalışan için eksik prim günlerini tamamlama ve emeklilik hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir kolaylık sağlıyor.

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