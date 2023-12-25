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Kira artış sınırlaması kaldırılıyor mu? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden flaş açıklama: İddialar doğru değil

Bazı basın yayın organlarında çıkan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e dayandırılan "kira artış sınırı kaldırılacak" iddiasıyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddianın doğru olmadığı bildirildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 16:40 Güncelleme 25 Aralık 2023, 16:40
Kira artış sınırlaması kaldırılıyor mu? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden flaş açıklama: İddialar doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan iddianın manipülasyon içerdiği ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği belirtilen paylaşımda, Şimşek'in konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te sona erecek düzenlemeye ilişkin soru üzerine "düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini" ifade ettiği aktarıldı.

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarındaki düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmadığı vurgulanan paylaşımda, Bakan Şimşek'in kamuoyuna resmi bir açıklamasının bulunmadığı kaydedildi.

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