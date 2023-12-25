Son dakika: Yurt dışından getirilen telefon ve araçlar hakkında flaş gelişme! AK Parti müjdeyi verdi: Süre uzuyor

AK Parti li Zafer Sırakaya , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek" dedi.

"EMEKLİLERE AİT ARAÇLAR DA 4 YIL KALACAK"

Sırakaya ayrıca yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşların geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 gün süre verildiğini bildirerek, "Bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtı ile yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın; bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024'te yürürlüğe giriyor. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.