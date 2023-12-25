Son dakika: Yurt dışından getirilen telefon ve araçlar hakkında flaş gelişme! AK Parti müjdeyi verdi: Süre uzuyor

Sırakaya'nın paylaştığı infografiğe göre, geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresi, yurt dışından emekli olanlar için 4 yıla çıkarılıyor.
Yurt dışında ikamet eden emekliler, Türkiye'ye getirdikleri araçların burada kalma süresini 1 defaya mahsus 2 yıl daha uzatabilecekler.
İlk 2 yıllık süre dolmadan gümrük müdürlüklerimize başvuran emeklilere, araçlarını yurt dışına çıkarıp 185 gün beklemeye gerek kalmadan, 2 yıl daha süre verilecek.
Bu haktan halihazırda Türkiye'de bulanan araçlar da yararlanabilecek. Uygulama 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.