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Hemen başvuran 20.000 TL'sini trink ATM'den çekecek: TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 olanlar...

TC Kimlik kartı sahiplerine yönelik düzenlenen bu özel kampanya, belirli bir şarta bağlı olarak avantajlar sunuyor. Kampanyadan faydalanmak için, TC Kimlik numarasının son hanesinin çift sayı olması gerekiyor. Son hanesi çift sayı olan vatandaşlar, kampanyaya başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapan ve kampanyaya dahil olan vatandaşlara, 20.000 TL tutarında bir ödeme yapılacak. Bu ödeme, başvurunun yapılmasını takiben hemen hesaplara yatırılacak şekilde planlanmıştır.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 08:59 Güncelleme 25 Aralık 2023, 08:59
Hemen başvuran 20.000 TL’sini trink ATM’den çekecek: TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 olanlar...

Türkiye'de TC Kimlik kartı sahiplerini sevindirecek yeni bir kampanya duyuruldu. Kampanyaya katılabilmenin koşulu, TC Kimlik numarasının son hanesinin çift sayı olmasıdır. Bu kampanya ile ilgili merak edilen tüm detaylar aşağıda yer almaktadır.

Bu kampanya, özel bankalar tarafından duyurulmuş ve desteklenmektedir. Bankalar, %0 faizli nakit avans imkanı sunarak vatandaşların kampanyadan daha fazla yararlanmalarını sağlamaktadır. Kampanya, çeşitli bankalar tarafından sunulmaktadır. Örneğin, Akbank ve Yapı Kredi gibi bankalar, %0 faizli taksitli nakit avans fırsatları sunmaktadır. Bu fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ilgili bankalara başvuru yapabilirler.

Bankalar, aynı zamanda %0 faizli ihtiyaç kredisi fırsatları da sunmaktadır. Bu kredi seçenekleri ile vatandaşlar ihtiyaçlarına uygun kredi tutarlarını ve vade seçeneklerini değerlendirebilirler.

Akbank ile %0 Faizli Taksitli Avans Fırsatı!

Akbank, mobil uygulama üzerinden Akbank müşterisi olmanızı öneriyor ve %0 faizli taksitli avans fırsatını kaçırmamanızı vurguluyor. Bu kampanya ile 20.000 TL'ye kadar avans alabilirsiniz. İşte bu fırsatın detayları:

  • %0 Faizli Taksitli Avans: Akbank, mobil uygulama üzerinden başvuran müşterilere %0 faizli taksitli avans imkanı sunmaktadır. Bu sayede ihtiyacınıza uygun bir miktar avans alabilir ve ödemelerinizi taksitler halinde yapabilirsiniz.

  • Yeni Müşterilere Özel Faiz Oranı: Akbank, yeni müşterileri için özel bir avantaj sunuyor. TL vadeli mevduat hesabı açan yeni müşterilere %48,00'a varan faiz oranı imkanı sunuyor. Bu sayede birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz

  • En Para ile %0 Faizli İhtiyaç Kredisi

  • En Para kampanyası kapsamında %0 faizli ihtiyaç kredisi fırsatı sunuluyor. Bu kredi ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve ödemelerinizi kolayca yapabilirsiniz. İşte özellikleri:

    Kredi Tutarı: 10.000 TL
    Taksit Sayısı: 6 Ay
    Aylık Faiz Oranı: 0,00%
    Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL
    Toplam Geri Ödeme Tutarı: 10.000,00 TL
    Masraflar: 0 TL

  • Yapı Kredi ile %0 Faizli Taksitli Nakit Avans Fırsatı!

Yapı Kredi, mobil uygulama kullanıcılarına özel bir fırsat sunuyor. Mobilden Yapı Kredili ve Chippin'li olanlar, %0 faizli 20.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans imkanından yararlanabilirler. Ayrıca Yapı Kredi'nin sunduğu Worldpuan fırsatı ile yıllık 24.000 TL'ye varan puan kazanabilirsiniz.

TC Kimlik kartı sahipleri için sunulan bu kampanya, son hanesi çift sayı olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, ilgili bankaların şartlarını ve faiz oranlarını dikkatlice incelemelidirler. Bu fırsatları kaçırmamak adına kampanyaya katılmak için gerekli başvuruları yapabilirler. Bankaların sunduğu özel avantajlar ile finansal ihtiyaçlarını daha kolay ve uygun bir şekilde karşılayabilirler. Kampanya hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

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