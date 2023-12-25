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Gram başına para kazanın: Gram altının en ucuza alınacağı yeri duyurdu

Altın güvenli bir liman olarak kabul edilmekte ve bu süreçlerde yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Son yıllarda birçok kişinin altına yönelik yatırımları arttı. Altın fiyatlarında görülen yükseliş, bu değerli maddeye olan talebi daha da artırmıştır. Birçok kişi, altın alımını bankalar aracılığıyla yapmayı tercih eder. Ancak bankalardan altın alımı, bazı dezavantajları içermektedir. Bankalar genellikle altın alış ve satışları arasında bir makas farkı uygularlar.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 09:03 Güncelleme 25 Aralık 2023, 09:03
Gram başına para kazanın: Gram altının en ucuza alınacağı yeri duyurdu

Altın, yıllardır güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilmektedir. Özellikle son dönemde altın fiyatlarının yükselmesi, birçok kişinin altın yatırımına ilgi göstermesine neden olmuştur. Ancak altın yatırımı yaparken nelere dikkat etmeli ve en uygun yatırımı nereden yapmalıyız?

Altın Alım-Satımı için Bankalar

Birçok kişi, altın alımını bankalar aracılığıyla yapmayı tercih eder. Ancak bankalardan altın alımı, bazı dezavantajları içermektedir. Bankalar genellikle altın alış ve satışları arasında bir makas farkı uygularlar. Bu makas farkı, gram başına belirli bir miktarı bulabilir. Gram miktarı arttıkça ödenecek olan fark da artar, bu da yatırımcı için ek maliyet demektir.

Ayrıca, bankadan altın alınan durumlarda fiziki teslimat söz konusu değildir. Bu da yatırımcının altınlarını fiziksel olarak elinde bulunduramayacağı anlamına gelir. Altınlar genellikle bankaların kasalarında elektronik olarak saklanır. Bu, altın yatırımcısının fiziksel altın talebi durumunda sorun yaşayabileceği anlamına gelir.

Fiziki Altın

Fiziki altın alımları, yatırımcılar için önemli bir avantaj sunar. Fiziki altın, yatırımcının elinde fiziksel olarak bulunan ve istediği zaman kullanabileceği bir varlık olarak kabul edilir. Bankalarda saklanan altınlar ise genellikle fiziki altına dönüştürülemez.

Ayrıca, bankalarda saklanan altınlar vergi ve stopaj gibi durumlarda etkilenebilir. Özellikle vergi oranlarının artması durumunda, bankada bulunan altın yatırımı daha fazla maliyet getirebilir. Bu nedenle birçok ekonomist, altın yatırımı yaparken fiziki altını tercih etmenin daha mantıklı olduğunu savunur.

Altın Alımı için İdeal Yer: Kapalıçarşı Altın Piyasası

Altın yatırımı yapmak isteyenler için en kazançlı yol nedir? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alımı konusunda önemli bir öneride bulunuyor. Memiş'e göre, altın alırken Kapalıçarşı Altın Piyasası en mantıklı tercihlerden biridir.

Eğer elinizde 100 bin TL gibi bir miktar var ve bu parayı altına yatırmayı düşünüyorsanız, doğru alım yapmak çok önemlidir. İslam Memiş, "Eğer altın alacaksanız ve bunu uzun vadeli bir yatırım olarak düşünüyorsanız, bankadan altın almak riskli olabilir" diyor. Bankalardaki makas farkı nedeniyle uzun vadeli yatırımlarda zarar edebilirsiniz.

Ancak Kapalıçarşı Altın Piyasası'ndan fiziki olarak altın alırsanız, makas aralığı çok daha düşük olacaktır. Bu da zararınızın minimumda kalmasını sağlar. Ayrıca, uzun vadeli düşünüyorsanız altın fiyatının artacağını göz önünde bulundurarak, bu yatırımın kazançlı olabileceğini unutmamak önemlidir.

Altın yatırımı yaparken dikkatli olmak ve en uygun seçeneği bulmak, yatırımcılar için büyük önem taşır. Bankalardan altın alımı yaparken makas farkı gibi maliyetleri göz önünde bulundurmalı ve fiziki altın alımını düşünmelisiniz. İslam Memiş'in önerdiği gibi, Kapalıçarşı Altın Piyasası, altın yatırımı için ideal bir seçenek olabilir.

Altın fiyatları günlük olarak değişebilir ve yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağıdır. İşte 23 Aralık 2023 tarihli bazı altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI 23 ARALIK 2023

  • Alış fiyatı: 1.976,23 lira
  • Satış fiyatı: 2.008,62 lira

ÇEYREK ALTIN FİYATI 23 ARALIK 2023

  • Yeni çeyrek alış fiyatı: 3.229 lira
  • Yeni çeyrek satış fiyatı: 3.277 lira
  • Eski çeyrek alış fiyatı: 3.219 lira
  • Eski çeyrek satış fiyatı: 3.267 lira

YARIM ALTIN FİYATI 23 ARALIK 2023

  • Yeni yarım alış fiyatı: 6.438 lira
  • Yeni yarım satış fiyatı: 6.554 lira
  • Eski yarım alış fiyatı: 6.408 lira
  • Eski yarım satış fiyatı: 6.494 lira

TAM ALTIN FİYATI 23 ARALIK 2023

  • Yeni tam alış fiyatı: 12,876 lira
  • Yeni tam satış fiyatı: 13,054 lira
  • Eski tam alış fiyatı: 12.856 lira
  • Eski tam satış fiyatı: 13,008 lira

ATA ALTIN FİYATI 23 ARALIK 2023

  • Yeni Ata altın alış fiyatı: 13,263 lira
  • Yeni Ata altın satış fiyatı: 13,398 lira
  • Eski Ata altın alış fiyatı: 13,253 lira
  • Eski Ata altın satış fiyatı: 13,388 lira

ATABEŞLİ ALTIN FİYATI 23 ARALIK 2023

  • Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 66,067 lira
  • Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 66,890 lira
  • Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 65,967 lira
  • Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 66,690 lira

23 ARALIK 2023 GREMSE ALTIN FİYATI

  • Yeni gremse altın alış fiyatı: 32,030 lira
  • Yeni gremse altın satış fiyatı: 32,510 lira
  • Eski gremse altın alış fiyatı: 31,990 lira
  • Eski gremse altın satış fiyatı: 32,464 lira

Altın fiyatları, piyasa koşullarına ve arz-talep dengesine bağlı olarak değişebilir. Yatırım yapmadan önce güncel fiyatları kontrol etmek önemlidir. Altın yatırımı yapmadan önce uzman tavsiyelerini ve güncel piyasa analizlerini takip etmek de faydalı olacaktır.

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