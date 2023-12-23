2000-2008 arası SGK girişi olanlara gümüş tepside erken emeklilik! 3600 4500 5400 primi olan yaşadı

Erkek Çalışanlar için Erken Emeklilik Yolları
Erkekler için de askerlik süresi, emeklilik sürecini etkilemektedir. Eğer askerlik, sigortalı çalışmaya başlamadan önce tamamlanmışsa, bu durum sigortalı başlangıç tarihini değiştirebilir. Askerlik borçlanması yoluyla, emeklilik için gerekli olan toplam çalışma gün sayısına ulaşmak daha mümkün hale gelmektedir.
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Erken emeklilik fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.
Örneğin, sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce tamamlanan askerlik, emeklilik sürecine olumlu katkı sağlayabilir. Ayrıca, eğitim sürecinde gerçekleştirilen stajlar da bazı durumlarda emeklilik hesaplamalarında dikkate alınabilir.