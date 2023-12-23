2000-2008 arası SGK girişi olanlara gümüş tepside erken emeklilik! 3600 4500 5400 primi olan yaşadı

Ancak bazı durumlarda erken emeklilik yapma şansı da sunuluyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, belirli koşulları yerine getiren çalışanlar, emeklilik yaşını beklemeksizin emekli olma hakkına sahip olabiliyorlar. Bu durum, özellikle sağlık sorunları veya meslek gruplarına bağlı olarak yaşanabilecek özel durumları olan bireyler için önemli bir avantaj sağlıyor.