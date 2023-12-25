SGK prim borcu olanlar dikkat! Eksik prim için 7 gün müjdesi verildi! Staj borçlanması için 720 gün avantajı...

Sigorta Primlerinde Beklenen Yükseliş
Asgari ücrete yapılacak zam, isteğe bağlı sigorta primlerini de etkileyecek. Şu anda en düşük 4 bin 292 lira olan aylık prim ödeme tutarı, asgari ücrete %40 artış yapılması durumunda 6 bin 8 liraya, %50 artış durumunda ise 6 bin 438 liraya çıkacak.
Asgari Ücrete Yapılacak Zamda 3 Senaryo
Asgari ücrete yapılacak zam olasılıklarında öne çıkan 3 ihtimal şu şekilde:
Yüzde 40 artış ile – 15.962 TL (İşverene maliyeti: 22.066 TL)
Yüzde 45 artış ile – 16.533 TL (İşverene maliyeti: 22.854 TL)
Yüzde 50 artış ile – 17.103 TL (İşverene maliyeti: 23.642 TL)
Bu senaryolar, işverenlerin maliyetlerini de göz önüne seriyor.
Sonuç olarak; 31 Aralık tarihi, borçlanma taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için kritik bir öneme sahip. Asgari ücrete yapılacak zamın yansımalarını önceden değerlendirmek ve gerekli adımları atmak, mali durumu etkilenmek istemeyenler için önem arz ediyor.