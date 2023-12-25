SGK prim borcu olanlar dikkat! Eksik prim için 7 gün müjdesi verildi! Staj borçlanması için 720 gün avantajı...

Türkiye'de milyonlarca çalışan, 2024 yılı asgari ücret zammını heyecanla beklerken, bu zam kararının sadece birkaç gün sonra netlik kazanması bekleniyor. Ancak, bu zam sadece maaşları değil, aynı zamanda prim ödemelerini ve borçlanma tutarlarını da doğrudan etkileyecek.

Bülbül, doğum ve askerlik borçlanmalarında geçerli olan günlük borçlanma tutarının şu anda 143,08 TL olduğunu belirtiyor. Ancak asgari ücrete yapılacak olası %40'lık zamla birlikte bu tutarın günlük 200,5 TL'ye çıkabileceğini ifade ediyor. %50'lik artış durumunda ise bir günlük borçlanma bedelinin 215 TL olacağını vurguluyor. Bu durum, bir doğum için 51 bin TL, iki doğum için 103 bin TL'yi bulan bir borçlanma tutarına işaret ediyor.