Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, staj hepsi zamlanacak! Yeni asgari ücretle birçok ödeme değişiyor! Özel sektör maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşan yeni yılla birlikte, Türkiye'de geçerli olacak olan asgari ücret artışı, birçok sosyal hak ve ödenek kalemini de beraberinde getiriyor. Bu değişiklikler, ülkede çalışan milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek.

İşsizlik Ödeneği Artıyor: Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinde de önemli bir artış yaşanacak. Sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan işsizlik ödeneğinin alt sınırı, asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak belirlenmiş durumda. Dolayısıyla, yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneği miktarında artış gözlemlenecek. Kıdem Tazminatında Artış: Asgari ücretli bir çalışanın bir yıllık çalışmasının karşılığında hak ettiği brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı, yeni asgari ücretle birlikte artacak. Yıllık kıdem tazminatı, yapılacak zam oranında yükselecek.