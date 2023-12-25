Milyonlarca çalışan emekliye müjde: İkramiye ödemesi yarın Meclis’te görüşülecek

Çalışan emeklilere ikramiye bu hafta yasalaşıyor. TBMM Genel Kurulu'nda, 11 Aralık'ta başlayan bütçe maratonu, bugün sona erecek. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Genel Kurul'da oylanacak.
TBMM Genel Kurulu, yarın da çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek.
Düzenlemenin yasalaşmasıyla çalışmayan emekliler ile dul ve yetimlere ödenen 5 bin lira ikramiye, çalışan emeklilere de verilecek.
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyeye ilişkin "Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık" demişti. Düzenleme yetişirse ödemenin yılbaşından önce ödenme durumu bulunuyor.