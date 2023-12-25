Milyonlarca çalışan emekliye müjde: İkramiye ödemesi yarın Meclis’te görüşülecek

Çalışan emeklilere ikramiye bu hafta yasalaşıyor. TBMM Genel Kurulu 'nda, 11 Aralık'ta başlayan bütçe maratonu, bugün sona erecek. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklif i ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Genel Kurul'da oylanacak.

TBMM Genel Kurulu, yarın da çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek.