Emeklilik yaşınız değişti hemen check edin! 1999 öncesi 2000 sonrası için metodik matematiksel tablosu çıktı

Mevcut sistemde emeklilik için gerekli olan 9.000 günlük prim ödeme şartı, yeni düzenlemeyle 7.200 güne indirilecek. Bu vatandaşların daha az prim ödeyerek daha erken emeklilik imkanı elde edebilmelerini sağlayacak. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük bir fırsat olan bu değişiklik emeklilik hayallerini daha erken yaşlarda gerçeğe dönüştürecek.

PRİM GÜNLERİ EŞİTLENİYOR Düzenleme SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim günü yükümlülüğü farkını ortadan kaldırarak, her iki grup için emeklilik şartlarını eşitleyecek. Bu eşitlik, yalnızca erken emeklilik imkanı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda emeklilik aylıklarında yaklaşık %20'lik bir artışa yol açacak.