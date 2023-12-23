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Emeklilik yaşınız değişti hemen check edin! 1999 öncesi 2000 sonrası için metodik matematiksel tablosu çıktı

Emeklilik sisteminde çok önemli değişiklikler yaşanıyor. Yapılacak yeni düzenlemelerle emeklilik tablosu kökten değişecek ve bu değişiklik özellikle Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) prim sistemlerindeki farklılıkları ortadan kaldıracak. Bu yenilikler ülke genelinde yaklaşık 1 milyon vatandaşa etkili avantajlar sunacak ve emeklilik sürecini hızlandıracak. Bu avantajla vatandaşlar daha kısa sürede daha yüksek emekli maaşlarına kavuşabilecek.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 11:21 Güncelleme 23 Aralık 2023, 11:21
Emeklilik yaşınız değişti hemen check edin! 1999 öncesi 2000 sonrası için metodik matematiksel tablosu çıktı

Mevcut sistemde emeklilik için gerekli olan 9.000 günlük prim ödeme şartı, yeni düzenlemeyle 7.200 güne indirilecek. Bu vatandaşların daha az prim ödeyerek daha erken emeklilik imkanı elde edebilmelerini sağlayacak. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük bir fırsat olan bu değişiklik emeklilik hayallerini daha erken yaşlarda gerçeğe dönüştürecek.

PRİM GÜNLERİ EŞİTLENİYOR

Düzenleme SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim günü yükümlülüğü farkını ortadan kaldırarak, her iki grup için emeklilik şartlarını eşitleyecek. Bu eşitlik, yalnızca erken emeklilik imkanı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda emeklilik aylıklarında yaklaşık %20'lik bir artışa yol açacak.

5 YIL ÖNE ÇEKECEK

2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu ile belirlenen 7.200 günlük prim şartı, Bağ-Kur'lular için 9.000 gün olarak uygulanmaktaydı. Yeni düzenleme ile bu süre her iki grup için de 7.200 gün olacak, böylece emeklilik süreci daha kısa ve daha avantajlı hale gelecek.

1 MİLYON KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Bu düzenleme, Türkiye genelinde 1 milyondan fazla vatandaşı etkileyecek ve onlara daha kısa sürede ve daha az prim ödeyerek emekli olma şansı sunacak.

Yenilikçi bu adım sigortalı vatandaşların yaşam kalitesini artıracak önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçecek.

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