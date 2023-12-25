Tam 4,5 kat daha büyüdü! Türk Lirası mevduatta tarihi rekor kırıldı

TL mevduatın toplamdaki payı yüzde 37.94'den 59.73'e çıkarken, dövizin payı ise yüzde 62.06'dan 40.27'ye geriledi.





58.5 MİLYAR $ ÇÖZÜLDÜ

Türk Lirası'nın cazibesini artırmak için atılan adımlarla birlikte 2021 sonunda 261.2 milyar dolar olan döviz mevduatlarının büyüklüğü, 19 Aralık 2023 itibarıyla 202.7 milyar dolara indi. Bu dönemde döviz hesaplarındaki çözülme 58.5 milyar dolara ulaştı.

Bireysel döviz hesapları 163.5 milyar dolardan 120.7 milyar dolara, şirketlere ait döviz hesapları ise 97.8 milyar dolardan, 81.9 milyar dolara indi.





Yerli yatırımcıların finansal varlıkları, kasım sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 59 artarak 22 trilyon liranın üzerine çıktı. Yerlilerin TL mevduatları yüzde 93.7'lik büyüme ile 8 trilyon lirayı geçerken, TL mevduatın toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 29.8'den 36.4'e ulaştı.