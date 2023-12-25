Dolandırıcılar boş durmuyor! Tüketiciler dikkat: Emin olmadığınız ödemeyi IBAN üzerinden yapmayın

Son aylarda çarşıda- pazarda nereye gitseniz alışveriş sonrası sıra ödemeye gelince, esnaf yazar kasa POS cihazı yerine IBAN'dan tahsilatı tercih ediyor. Yüksek komisyon oranları ve POS iletişim ücreti yükünden kurtulmak isteyen esnaf, müşterilerine ödemeyi direkt hesabına yatırmasını talep ediyor. Para dergisinin haberine göre; esnaf "Resmen POS'a çalışıyoruz" derken, tüketicilere de uyarılar yapılıyor.

'STANDART GETİRİLSİN'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yükselen komisyon oranlarının özellikle cirosu düşük olan esnafı zorladığından yakındı. POS komisyon oranlarının yükselmesi nedeniyle esnafın yaşadığı sıkıntıları Türkiye Bankalar Birliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilettiklerini söyleyen Palandöken, komisyon oranlarına bir standart getirilmesini ve POS işletim ücretinin kaldırılmasını talep etti.