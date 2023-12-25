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Dolandırıcılar boş durmuyor! Tüketiciler dikkat: Emin olmadığınız ödemeyi IBAN üzerinden yapmayın

Yüksek komisyon yükünden kurtulmak isteyen esnaf, direkt hesabına para yatırılmasını istiyor. Ama dolandırıcılar da boş durmuyor. Yetkililer tüketicileri uyarıyor: Güvenilirliğinden emin olmadığınız ödemeyi IBAN üzerinden yapmayın.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Aralık 2023 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:00
Dolandırıcılar boş durmuyor! Tüketiciler dikkat: Emin olmadığınız ödemeyi IBAN üzerinden yapmayın

Son aylarda çarşıda- pazarda nereye gitseniz alışveriş sonrası sıra ödemeye gelince, esnaf yazar kasa POS cihazı yerine IBAN'dan tahsilatı tercih ediyor.

Yüksek komisyon oranları ve POS iletişim ücreti yükünden kurtulmak isteyen esnaf, müşterilerine ödemeyi direkt hesabına yatırmasını talep ediyor. Para dergisinin haberine göre; esnaf "Resmen POS'a çalışıyoruz" derken, tüketicilere de uyarılar yapılıyor.

'STANDART GETİRİLSİN'
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yükselen komisyon oranlarının özellikle cirosu düşük olan esnafı zorladığından yakındı. POS komisyon oranlarının yükselmesi nedeniyle esnafın yaşadığı sıkıntıları Türkiye Bankalar Birliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilettiklerini söyleyen Palandöken, komisyon oranlarına bir standart getirilmesini ve POS işletim ücretinin kaldırılmasını talep etti.



DİKKAT EDİN
TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez de "Bu işten tüketicinin zararı var. Öncelikle IBAN'a para göndermesi ve peşin alışveriş yapabilmesi için hesabında para olması lazım. Kartlı işlem yapmadığı için taksit imkanından yararlanamıyor. Ayrıca kredi kartlarının bir kısmı puan topluyor, o puanları kullanmak zorlaşıyor" dedi. IBAN'la ödemenin yaygınlaşmasının tüketiciler açısından dolandırılma riskini de beraberinde getirdiğini söyledi.

'ŞİKAYETLER GELİYOR'
Sosyal medya hesaplarında kamuoyunda bilinirliği oldukça düşük firmaların satış yaptığına işaret eden Ölmez, tüketicilere şu uyarılarda bulundu: "Sosyal medya hesaplarında hiç tanınmayan firmalar var.

Bazı ürünleri ederinin yüzde 10'u fiyatına sattığını iddia ediyor. Tüketiciler özellikle sosyal medya hesaplarından alışveriş yaparken uyanık olsunlar. Güvenilirliğinden emin olunmayan ödemenin IBAN üzerinden yapılmamasını tavsiye ediyorum. Çünkü dolandırılma riski çok yüksek. Bu konuda son zamanlarda şikayetler gelmeye başladı. IBAN'a para gönderme işlemiyle dolandırılma durumunda tüketicinin hakkını savunması ve parasını geri alması imkansızlık derecesinde zordur."
Ayfer ARSLAN

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