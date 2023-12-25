BORSA DÜŞTÜ MÜ SON DAKİKA? 25 Aralık 2023 Pazartesi Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul yorumlar…

BORSADA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,41 düşüşle 7.526,56 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,26 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile spor oldu.

Cuma günü, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,67 değer kaybederek 7.557,56 puandan tamamladı.