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BORSA DÜŞTÜ MÜ SON DAKİKA? 25 Aralık 2023 Pazartesi Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul yorumlar…

Borsa haftaya düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,41 düşüşle 7.526,56 puandan başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 11:01 Güncelleme 25 Aralık 2023, 11:03
BORSA DÜŞTÜ MÜ SON DAKİKA? 25 Aralık 2023 Pazartesi Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul yorumlar…

25 Aralık 2023 Pazartesi günü açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31 puan azalışla ve yüzde 0,41 değer kaybıyla 7.526,56 puana indi. İşte ayrıntılar...

BORSADA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,41 düşüşle 7.526,56 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,26 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile spor oldu.

Cuma günü, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,67 değer kaybederek 7.557,56 puandan tamamladı.

BORSA İSTANBUL YORUMLAR

Analistler, küresel pay piyasalarında, Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında birçok borsada işlem gerçekleşmediğini hatırlatarak, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) martta yüzde 85 ihtimalle politika faizini düşürmeye başlayacağının tahmin edildiğini belirten analistler, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin bankanın adımları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti

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